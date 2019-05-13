Suriye ile ilgili yıllar sonra gelen bomba Obama itirafı!

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşar Yardımcısı olan Andrew Exum, 2015 yılında Beşşar Esed rejiminin aniden düşmesinden endişe eden ABD'nin Rusya ile görüşmeler yaptığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde bir oturuma katılan Exum, Obama döneminde ABD'nin Suriye'ye bakışına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. ABD'nin Suriye'de Esed rejiminin düşmesinden korktuğunu anlatan Exum, özellikle 2015 yılında bu korkunun üst düzeye çıktığını belirtti. Exum, "O dönemde Suriye konusunda Rusya ile iş birliği yapma fikri benim bulunduğum bakanlıkta pek destek bulan bir şey değildi ancak doğrudan Başkan'dan talimat gelince elimizden geleni yaptık. Bu süreç 2015 yılının yazında başladı ve (Pentagon'daki) ofisim bizim Suriye'de 'yıkıcı başarı' diye değerlendirdiğimiz senaryo için kurumlar arası koordinasyona başladı." değerlendirmesini yaptı.

OBAMA ESAD'I BELİRSİZLİĞE TERCİH ETMİŞ

Exum, o tarihte Obama'nın, "Esed rejiminin aniden düşmesinin hem Suriye'de tamamen belirsizliğe neden olmasından hem de İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmasından" endişe ettiğini kaydetti.