Suriyeli dilencilerden şaşırtan taktik! Böyle sakladılar

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, dilenerek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu bazı kişilerin, vatandaşlardan topladığı paraları ekmek ve balık içerisine gizlediğini belirledi.

EKİPLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Ekiplerin de şaşkınlıklarını gizleyemediği denetimde 150 TL ele geçirilirken, dilencilik yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı. (DHA)

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