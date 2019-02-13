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Suriyeli dilencilerden şaşırtan taktik! Böyle sakladılar

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 13.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

Batman'da zabıta ekiplerinin dilencilere yönelik düzenlediği denetimde, Suriye uyruklu bazı kişilerin, topladıkları paraları ekmek ve balık içerisine gizlemesi şaşırttı.

Batman Belediyesi zabıta ekipleri, dilenerek haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu bazı kişilerin, vatandaşlardan topladığı paraları ekmek ve balık içerisine gizlediğini belirledi.

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EKİPLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Ekiplerin de şaşkınlıklarını gizleyemediği denetimde 150 TL ele geçirilirken, dilencilik yapanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman Suriyeli dilenci taktik

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ekmek parası için dileniyor ama parasını ekmeğin içine koyuyor. her zaman demişimdir müslümanım diye geçinip bunu fırsata çevirenden korkacaksın. o şeytandan bile günahkardır.
yerlilere ek birde suriyeliler afrikalılar afganlılar gelin bakalım daha neler olacak padişahım buyruk verdi bütün dünya halklarına bakıla
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