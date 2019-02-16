Suriyeli gencin motosiklet ile ölümle dansı

Kilis’in karşısındaki Suriye’nin Çobanbey ilçesinde Suriyeli bir genç, seyir eden motosikletin koltuğunun üzerine çıkarak kilometrelerce trafikte seyir alması ilginç görüntüler oluşturdu.
Suriyeli genç, motosikletin üzerinde çıkarak seyir ettiği esnada şarkı söyleyerek, yoldan giden araçlara el kol sallarken, adete motosikletin üzerinde oyun oynadı. Suriyeli gencin bu görüntüsü kameralar tarafından görüntülendi.
(İHA)
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