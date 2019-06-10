Suriyeli göçmenler, İstanbul diye Tarsus'a bırakılmış

Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26’sı kadın, 4’ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul’a götürmeleri için anlaştıkları insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedi.

Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersin’in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesi’ne getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

