Suriyeli kadını bilezikleri için katlettiler

Ortaca ilçesinde 31 Ocak’ta Suriye uyruklu T.M. isimli kadının öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Suriye uyruklu T.M. isimli kadın elleri kelepçelenerek kafası kesilmiş halde bulunmuştu. Kasten adam öldürme şüphesi ile başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Büro Amirliği İstihbarat ve Ortaca Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan soruşturma kapsamında olayın şüphelilerinden Ö.E.A isimli şüpheli şahıs Antalya ilinde yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında T.M.’den yağmalanan 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şahısla yapılan mülakatta; olayın asıl failinin A.M. olduğunu kendisinin de olaya iştirak ettiğini, yağmalanan para ve ziynet eşyalarının A.M’de olduğunu belirtti.

A.M. Ortaca ilçemizde yakalanırken, küpeleri ablası M.M isimli sahsa verdiğini söylemesi üzerine M.M isimli şahıs da yakalandı. Yapılan ikamet aramasında öldürülen Suriye uyruklu T.M.’ye ait küpeler ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Ö.A.E, A.M ve M.M isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekler.