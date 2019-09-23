Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandı

Atina Havalimanı'na giden 10 Suriyelinin, üzerlerinde tek tip eşofman, spor çanta ve voleybol topları bulunuyordu.
Ancak pasaport kontrolünde Suriyeli mültecilerin taşıdıkları pasaportlar için 'kayıp' ihbarı yapıldığı anlaşıldı.
Atina Emniyeti'nden yapılan açıklamada İsviçre'nin Zürih kentine gitmeye çalışan mültecilerin hakkında 'ülkeyi yasadışı yollardan terk etmeye teşebbüs' suçlamasıyla işlem başlatıldığı belirtildi.
Atina Emniyeti'nin paylaştığı fotoğrafta da mülteciler takım kadrosu gibi poz verirken görülüyor.
Yunanistan'da mülteci statüsü alan Suriyelilerin diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmelerine izin verilmiyor.
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