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Suriyeli öğrencinin intiharıyla ilgili Bakanlık'tan açıklama!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.10.2019 16:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Suriye uyruklu bir öğrencinin intiharına, öğretmeninin ve arkadaşlarının sebep olduğu yönünde çıkan haberleri yalanladı.

MEB, Kocaeli'de Suriye uyruklu bir öğrencinin, Suriyeli olduğu için öğretmeni ve arkadaşları tarafından dışlandığı ve bu sebepten dolayı intihar ettiğine dair medyada ve sosyal medyada yer alan haberleri yalanladı. MEB başlattığı soruşturma doğrultusunda, "Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde önceki gün intihar eden Suriye uyruklu bir öğrencimizle ilgili bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada yer alan; öğrencimizin intiharında 'Suriyeli olduğu için öğretmeni tarafından azarlandığı ve arkadaşlarınca dışlandığı' iddiaları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

"OKULDA SEVİLEN BİR ÖĞRENCİ"

Konuyla ilgili Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaptığı ilk tespitlere göre öğrencinin başarılı, ailesinin de ilgili olduğu sonucuna ulaştı. Öğrencinin 4'üncü sınıftayken ayın öğrencisi seçildiği Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonucu ortaya çıktı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama şu şekilde:

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"Kartepe Türk Fransız Kardeşliği Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi olan Vail El Suud, 2018 yılı Mart ayında 3'üncü sınıfına kayıt yaptırarak eğitimine devam ettiği, son derece başarılı bir öğrenci olduğu, Türk Fransız Kardeşlik İlkokulu’nda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4'üncü sınıfta iken ayın öğrencisi seçildiği, okulda öğretmeni ve arkadaşları ile ilgili herhangi bir problemi olmadığı, babasının ilgili bir veli olduğu, okulla sürekli iletişim halinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Rehberlik İl Ekibinin ilk gözlemlerinde, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından sevilen bir öğrenci olduğu tespit edilmiştir."

Eğitim camiasını derinden üzen acı olayın bütün yönleriyle araştırılması için MEB, müfettiş görevlendirerek adli ve idari soruşturmalara devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Milli eğitim Bakanlığı meb Kocaeli Kartepe Suriye

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