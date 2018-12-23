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Suriyeliler oraya akın etti! Uzun uzun izlediler

okan.akin okan.akin
HABER  | 23.12.2018 18:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar, vatan hasreti ve özlemini gidermek için sınırın sıfır noktasında zaman zaman Suriye'yi seyrederek gidermeye çalışıyorlar.

Suriyeliler oraya akın etti! Uzun uzun izlediler

Hafta sonunun güneşli geçmesinin ardından, ilçede yaşayan Suriyeli sığınmacılar sınır hattına doğru gezintiye çıktılar. Bazı aileler çoluk çocuğu ile dışarı çıkarken bazı yaşlı Suriyeliler ise, sınırın sıfır noktasında seyre dalarak özlem gidermeye çalıştığı görüldü.

UZUN UZUN SINIRI İZLİYORLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusuna operasyon gerçekleştireceğiz" açıklamasının ardından, Suriyelilerin ülkelerine dönme umudu yeşerirken, Suriyelilerin sık sık sınıra gelip uzun uzun sınırı izlemeleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Suriyeli akçakale suriyeliler

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