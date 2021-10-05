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Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

05.10.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe’de herkesin üzerine titrediği Kim Min-Jae, hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Suriyeli taraftarlar 7 Ekim'de oynanacak Güney Kore-Suriye maçı öncesi yıldız oyuncuyu tehdit etti. Kim Min-Jae'nin kötü oynaması için mesajlar yağdıran Suriyeli taraftarların oyuncuyu etkilemeye çalıştığı iddia edildi. İşte detaylar...

Suriyelilerden Kim Min-Jae'ye tehdit!

Fenerbahçe’de herkesin üzerine titrediği Kim Min-jae, Dünya Kupası grup elemelerinde oynanacak Suriye maçı için Seul’e gitti. Ancak 7 Ekim'de oynanacak Güney Kore-Suriye maçı öncesi Suriyeli taraftarlar yıldız oyuncuyu tehdit etti.

İSTANBUL'DA TEHDİTLER ALDI

Kim Min-Jae'nin Güney Kore-Suriye maçında kötü oynaması istendi. Sosyal medyada dolaşan bu iddia kısa süre içinde gündem oldu. Fenerbahçe cephesi ve yıldız oyuncu tarafından yalanlanmaya bu haber günün en çok konuşulan olayı haline geldi.

HEDEFLERİ DÜNYA KUPASI

Bu arada tarihinin en iyi kadrolarından birisini kuran Suriye Milli Takımı’nın hedefi tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılmak var. 6 takımın yer aldığı grupta Suriye ilk iki takım içine girerek Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Grubun favorileri ise Güney Kore ve İran. Suriye ilk iki maçında İran’a 1-0 yenildi. Birleşik Arap Emirlikleri ile de 1-1 berabere kaldı.


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Anahtar Kelimeler:
suriye
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