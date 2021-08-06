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Sürpriz bir başarıyla UEFA'ya katılıp dünya devleriyle yarışma şansı yakalayan Anadolu takımları

06.08.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın 1999-2000 sezonunda o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı ve takip eden dönemde Süper Kupa'yı alması, aradan geçen 21 yılın ardından hala Türk futbolunun Avrupa'da elde ettiği en büyük başarı olarak kabul ediliyor. Sarı kırmızılıların zaferinden sonraki yıllarda pek çok Anadolu kulübü, onların izinden giderek adından söz ettirmeyi başardı.

Sürpriz bir başarıyla UEFA'ya katılıp dünya devleriyle yarışma şansı yakalayan Anadolu takımları

Milli takımımızın Euro 2020'de elde ettiği başarısız sonuçların buruk tadı hala damaklarımızdan tam anlamıyla silinebilmiş değil. Gelin, biraz nostalji yapalım ve zaferleriyle bizi heyecanlandıran Anadolu kulüplerimizin başarılarına göz atalım.

1. ALTAY

2000'li yıllar başlamadan çok önce İzmir'in güzide kulüplerinden Altay, 62-63 sezonundaki adıyla Fuar Şehirleri Kupası'nda boy göstermeyi başarmıştı. Siyah beyazlılar ne yazık ki ilk turda elendiler ama bir yandan Türk futbolunun yükselişini de başlatmış oldular.

2. GÖZTEPE

Bir diğer İzmir kulübü olan Göztepe, Avrupa arenasında yarı finale çıkmayı başaran ilk Türk kulübü unvanını taşıyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz, yarı finale gelene kadar dönemin önemli kulüplerini turnuvanın dışına itmiş; ancak Macar ekibi Ujpest'e 4-1 ve 4-0'lık skorlarla yenilerek elenmişti.

3. BURSASPOR

74-75 sezonunda Avrupa'da çeyrek final oynama başarısı gösteren Timsahlar, bu turda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev tarafından 1-0 ve 2-0'lık skorlarla elenmiş olsa da gelecek yılları aydınlatacak meşaleyi taşımaya devam etmişti.

4. DENİZLİSPOR

Bu sezon Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, 2001-2002 sezonunda Denizlispor'u tarihinde ilk defa Avrupa'ya taşıma başarısı elde etmişti. Son 16 takım arasına kalmayı başaran yeşil siyahlılar, o yıllarda henüz adını pek kimsenin bilmediği Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Porto'ya elenmiş olsa da bu mağlubiyet, bir gurur nişanesi oldu. Zira Porto, gelecek yıl tüm rakiplerini dize getirerek UEFA Kupası'nı almayı başardı.

5. GENÇLERBİRLİĞİ

Listemizin son takımını seçerken biraz düşünmemiz gerekti. Çünkü Gaziantep de o yıllarda önemli işler başardı; fakat objektif bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde Gençlerbirliği'nin zirve kulüpleri dize getirdiğini söylemek mümkün. Ersun Yanal yönetimindeki Gençlerbirliği, 2003-2004 sezonunda Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma gibi kulüpleri saf dışı bırakırken son 16 turunda Valencia'yla eşleşti. Kendi evinde oynadığı maçı, 1-0 kazansa da deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Şimşekler, o sezon UEFA Kupası'nı kazanan Valencia'yı yenebilen tek kulüp olma başarısını gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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