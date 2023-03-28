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Sürpriz nasıl yazılır? Süpriz mi sürpriz mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

27.03.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin zengin bir kelime dağarcığına sahip olmasının bir nedeni de Fransızca kökenli kelimelerin Türkçe'ye adapte edilmesidir. Sürpriz kelimesi de Fransızca’dan dilimize gelen kelimelerden biridir. Bu kelime grupları özellikle dilimizdeki edebi ve resmi metinlerde sık sık kullanılr. Ancak Fransızca'nın farklı yazım kurallarına sahip olması bu kelimelerin Türkçe yazımı konusunda bazı zorluklar ortaya çıkarabilir.

Sürpriz nasıl yazılır? Süpriz mi sürpriz mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

"Sürpriz" kelimesi Türkçede yaygın bir şekilde kullanılan ve beklenmedik bir olayı, durumu veya hediye gibi bir şeyi ifade etmek için kullanılan bir kelimedir. Birçok kişi hayatlarında karşılaştıkları aniden gelişen olaylar veya hazırlıksız yakalandıkları durumlar karşısında "sürpriz" kelimesini kullanır. Kelimenin kökeni Fransızca'da "surprise" kelimesine dayanır. Türkçeye Fransızca'dan geçen kelime dilimizde kullanılan birçok yabancı kökenli kelime gibi Türkçe yazım kurallarına uygun şekilde uyarlanmıştır. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı için Fransızca yazımına değil Türkçe yazım kurallarına uyulması gerekir.

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Sürpriz nasıl yazılır?

"Sürpriz" kelimesi Türkçe'de "beklenmedik, aniden gelen bir olay" anlamında kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, dilimizde yaygın bir şekilde kullanılan Fransızca kökenli kelimelerden biridir. Sürpriz TDK yazım kılavuzuna göre, "sürpriz" olarak yazılır.

"Sürpriz" kelimesi, Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yabancı kökenli bir kelime olarak Türkçe'ye uyarlanmıştır. Bu nedenle, kelimenin doğru yazımı için Fransızca yazımına değil, Türkçe yazım kurallarına uyulması gerekir. "Surpriz" şeklindeki yanlış bir yazım, kelimenin aslına uygun değildir ve doğru kabul edilmemelidir. Birçok kişi, "sürpriz" kelimesinin doğru yazımı hakkında kararsız kalabiliyor. Ancak, Türk Dil Kurumu'nun belirlediği yazım kurallarına uyulması, doğru bir yazım elde etmek için en önemli kriterlerden biridir. Bu nedenle, sürpriz doğru yazılışı “sürpriz” şeklinde olmalıdır.

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Süpriz mi sürpriz mi?

"Sürpriz" kelimesi, dilimizde sıkça kullanılan ve beklenmedik bir olayı ifade eden bir kelimedir. Kelimenin kökeni, Fransızca "surprise" kelimesine dayanır. "Surprise" kelimesi, esasen Latince "super" kelimesi (üstünde, üzerinde) ve "prendere" kelimesi (tutmak, almak) köklerine sahiptir. Kelime, ilk olarak 16. yüzyılda İngilizceye girmiş ve daha sonra diğer dillere yayılmıştır.

Türkçede, sürpriz yazımı kelimenin Fransızca kökeninden kaynaklı olarak "s" ile başlayan ve sonrasında ünsüzle biten kelimelerde kullanılan "z" harfi ile yapılmalıdır. "Fransız", "rezervasyon", "kumpanya" gibi kelimelerde olduğu gibi. Ancak "süpriz" şeklindeki yanlış bir yazım da oldukça yaygın bir hata olarak karşımıza çıkar. Bu nedenle doğru bir yazım için kelimenin Fransızca kökeni dikkate alınmalı ve "sürpriz" şeklinde yazılmalıdır.

"Sürpriz" kelimesinin doğru yazımına dikkat etmek dilimizde doğru ve standart bir yazım kullanımının korunması açısından önemlidir. Yanlış yazımlar kelimenin anlamının yanıltıcı olmasına neden olabilir ve okuyucunun yanlış bir anlam çıkarmasına sebep olabilir. Bu nedenle "sürpriz" kelimesinin doğru yazımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

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