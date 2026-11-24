Havaların soğumasıyla birlikte araç sahipleri için buzlanma sorunu da başlıyor. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü bölgelerde sürücüler, sabah araçlarının ön camını buzla kaplanmış halde bulabiliyor.

Camdaki buzları temizlemek kadar silecekleri zarar vermeden camdan ayırmak da zaman alabiliyor. Ancak evde bulunan ve artık kullanılmayan bir çift eski çorap, bu sorunun önüne geçmeye yardımcı olabiliyor.

SİLECEKLERİN CAMA YAPIŞMASINI ÖNLÜYOR

Soğuk havalarda aracınızı park ettikten sonra sileceklerinize kuru bir çift eski çorap geçirmeniz, silecek lastiklerinin doğrudan camla temas etmesini engelleyerek donup yapışma riskini azaltabiliyor. Yol yardım kuruluşu RAC tarafından paylaşılan kışa hazırlık tavsiyelerine göre sileceklerle cam arasına ince bir plastik parçası, karton, gazete kâğıdı veya eski çorap yerleştirmek de alternatif yöntemler arasında bulunuyor.

ARACIN SİGORTASININ ATMASINA NEDEN OLABİLİR

Sileceklerin donarak cama yapışması yalnızca zaman kaybına değil, araçta teknik sorunlara da neden olabiliyor. Donmuş silecekleri çalıştırmaya zorlamak, elektrik devresinin aşırı ısınmasına ve sigortanın atmasına yol açabiliyor. Bu nedenle sürücülerin silecekleri çalıştırmadan önce buzlanmayı tamamen gidermeleri önem taşıyor.

Ayrıca kış aylarında en az eksi 10 dereceye kadar donmaya karşı koruma sağlayan cam yıkama sıvılarının kullanılması ve buz çözücü spreylerin araç dışında, kolay ulaşılabilecek bir yerde bulundurulması öneriliyor.

ESKİ ÇARŞAFLARINIZI DA DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ

Kış aylarında araç sahiplerinin işine yarayabilecek bir diğer ev eşyası ise kullanılmayan eski çarşaflar. Gece boyunca aracın ön camını kuru bir çarşaf veya kilimle örtmek, cam yüzeyinde buz oluşumunu azaltmaya yardımcı olabiliyor. Böylece sabah saatlerinde buz temizlemek için harcanan süre de kısalabiliyor. Bu amaçla özel olarak üretilen ön cam ve yan ayna koruyucuları da tercih edilebiliyor.

ESKİ ÇORAPLAR ARAÇ İÇİNDE DE KULLANILABİLİYOR

Kullanılmayan çorapların bir diğer kullanım alanı ise araç içinde oluşan nem ve cam buğulanması. Car and Driving tarafından paylaşılan bir öneriye göre eski bir çorabın içine çiğ pirinç doldurup ağzını bağladıktan sonra gece boyunca araç içinde bırakmak, ortamdaki nemin bir kısmının emilmesine yardımcı olabilir. Ancak bu yöntemin etkisi sınırlı olduğundan cam buğulanmasına karşı kesin bir çözüm olarak görülmemesi gerekiyor.

Sürücülerin yola çıkmadan önce sileceklerdeki çorapları ve cam üzerindeki örtüleri kaldırmaları, görüşü engelleyen buz ve buğuyu tamamen temizlemeleri gerekiyor.