Mynet Trend

Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.08.2019 10:03 | Son Güncelleme

FSM Köprüsü girişinde seyir halinde olan araç sürücüsü direksiyon başındayken yemek yedi. Görenleri şaşkına çeviren sorumsuz sürücü, adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı. Sürücünün direksiyon başında yemek yediği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Edirne istikametinde ilerleyen panelvan tipi aracın sürücüsü, direksiyonu bırakarak yemek yedi. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer vatandaşların canını hiçe sayan sürücü adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞADI

Direksiyon başındayken yemek yiyen sürücüyü fark eden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, sürücünün yan koltuğunda oturan genç ise duruma aldırış etmedi. Sorumsuz sürücü, bitirdiği yemeğin çöplerini yanındaki gence verdikten sonra direksiyonu tutarak yoluna devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Aracıyla seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakarak yemek yediği anlar yoldaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(İHA)

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Denizde 50 yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj buldu!Denizde 50 yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj buldu!
Van kedisinden rekor doğumVan kedisinden rekor doğum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fsm köprüsü sürücü Yemek

En Çok Okunan Trend Haberler

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

İzmit'te korkunç olay! Müşterisine ormanda tecavüz etti

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Acı olay! 6 yaşındaki kardeşini traktörle ezdi

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

Tüm dünya onun savunmasına ağladı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Rusya'da yaşlı adam kadını tecavüzden kurtardı

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tüm gözler ona çevrildi! Yine bildi

Tüm gözler ona çevrildi! Yine bildi

Denizde 50 yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj buldu!

Denizde 50 yıl öncesinden gönderilmiş bir mesaj buldu!

Van kedisi 10 yavru doğurarak rekor kırdı

Van kedisinden rekor doğum

İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!

İlanı verdi: Nişanlısını baştan çıkarana 100 bin lira verecek!

Gözlerinin neden dışarıda olduğu ortaya çıktı!

Gözlerinin neden dışarıda olduğu ortaya çıktı!

'Belirtiler çok hızlı ilerledi. Yapabilecekleri hiçbir şey yoktu!'

Elleri ve bacakları kesildi: 'Belirtiler çok hızlı ilerledi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.