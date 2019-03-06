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Sürücünün vitesi karıştırması işçinin hayatına mal oldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.03.2019 13:44 | Son Güncelleme

Rusya’da bir çalışan, rampa üzerindeki içecekleri kamyona yüklediği sırada, acemi kamyon sürücüsünün vitesi karıştırarak aniden geri gitmesi sonucu rampa ile kamyon arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay Rusya’ya bağlı federe bir cumhuriyet olan Buryatya’nın başkenti Ulaan Üde’de meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çalışanın, yükleme rampasındaki içecekleri kamyona yüklediği görülüyor. Tam bu sırada, kamyon sürücüsünün vitesi karıştırarak aniden geri gitmesi sonucu, çalışan yük yükleme rampası ve dorse arasına sıkışıyor. Kamyonun hareket etmesiyle sıkıştığı yerden kurtulan çalışanın yardımına iş arkadaşı koşsa da, 43 yaşındaki talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybediyor.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 26 yaşındaki kamyon sürücüsünün ‘ihmal’ ile suçlandığı ve yaşanan olaydan 3 gün önce işe alındığı belirtildi. (DHA)

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rusya Rampa vites ölüm

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