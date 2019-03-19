Sürüyü yolun karşısına geçirmek için trafiği durduran hindi

ABD’nin New Hampshire eyaletinde kaydedilen görüntülerde, bir hindinin sürüye önderlik ettiği görülüyor.
Sürüyü yolun karşısına geçirebilmek için trafiği durduran hindi, diğer hindilerin karşıya geçtiğinden emin olana kadar da yolu kesmeye devam ediyor.
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