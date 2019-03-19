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Sürüyü yolun karşısına geçirmek için trafiği durduran hindi

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İLGİNÇ HABERLER  | 19.03.2019 17:06 | Son Güncelleme

ABD'de kaydedilen görüntülerde, bir hindi sürüyü yolun karşısına geçirmek için trafiği durdurdu.

ABD’nin New Hampshire eyaletinde kaydedilen görüntülerde, bir hindinin sürüye önderlik ettiği görülüyor.

Sürüyü yolun karşısına geçirebilmek için trafiği durduran hindi, diğer hindilerin karşıya geçtiğinden emin olana kadar da yolu kesmeye devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
hindi abd

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