Survivor 2018 38. bölüm fragmanı! Survivor All Star yarışmacılarından duygusal veda

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde büyük sürprizler yaşanacak. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni konsepten önceki son bölümde, All Star ve Gönüllüler takımları son defa karşı karşıya gelecek.

Acun Ilıcalı, Survivor'da All Star Gönüllüler konseptinin bittiğini ve karma yarışmacılardan oluşacak iki yeni takımın artık mücadele edeceğini açıklamıştı. Yarışmanın ilk gününden bugüne kadar Gönüllüler'e karşı ezici bir üstünlük kuran All Star'daki yarışmacılar iki takıma bölünecek. Ve artık Survivor'da yeni dönem başlayacak. Ilıcalı bu kararı, 'All Star'ı yenecek takım yok. Bu sene düşündüğümüz konseptte hata yaptık. Artık birbirine denk iki takım olacak' sözleriyle duyurmuştu. Yeni takımların hangi isimlerden oluşacağı ise Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümde belli olacak.

Survivor'ın yeni bölümünde, son defa beraber oyuna çıkacak olan All Star takımı, birbirine sarılmış bir halde sahaya geliyor. Acun Ilıcalı da, 'All Star takımı kenetlenmiş durumda. Son defa bir aradasınız.' sözleriyle durumu özetliyor.