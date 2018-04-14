MAGAZİN

Survivor 2018 46. bölüm fragmanı! Nagihan ve Hakan Hatipoğlu arasında erzak kavgası!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.04.2018 01:23 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 14 Nisan Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan 46. bölümünün tanıtımı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde Gönüllüler takımında erzak kavgası çıkıyor! Gönüllüler'de Hakan Hatipoğlu ve Nagihan Karadere birbirine giriyor. Kavgayı eleştiren Yağmur'un ise '200 gram erzak için akıllarını satacaklar' sözleri dikkat çekiyor. Yeni bölümde Alp Kırşan'ın sunacağı ödül oyununda ise iki takım yemek için mücadele verecek.

Survivor 2018 46. bölüm fragmanı! Nagihan ve Hakan Hatipoğlu arasında erzak kavgası!

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanacak olan 46. bölümünde Gönüllüler takımı karışıyor. Haftalardır devam eden şanssızlıklarını kıran ve üst üste iki oyun kazanan Gönüllüler'de bu defa erzak kavgası çıkıyor! Nagihan Karadere Hakan'a tepki gösterince sinirler geriliyor. Hakan ve Nagihan arasında tartışma yaşanıyor.

Nagihan'ın 'Herkes kolay yolunu bulmuş. Takımımın malzemelerini çaktırmadan çantalarına koyup kayboldu bahanesi buluyorlar' sözleri dikkat çekiyor. Yaşanan kavgayı eleştiren Yağmur ise, '200 gram erzak için aklını satacak insanlar. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' şeklinde konuştu.

TURABİ'DEN YENİLGİ YORUMU
Survivor'da haftalar sonra Gönüllüler'e iki ödül oyununu da kaybeden takımı için uyarıda bulunan Turabi, 'Bu oyunu kazanıp Gönüllüler takımını yine uyutmamız lazım. Yoksa bedelini çok ağır öderiz' dedi.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, yemek ödüllü oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı taze fasulye ve bulgur pilavi için yarıştı. İletişim oyunundan sonra bu ödül oyununu da Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

Survivor'da yemek ödülü sonrası erkek yarışmacılar sembol oyununa çıktılar. Final bölümünde Turabi ile Adem karşılaştı. Oyun sonunda kazanan isim Adem Kılıççı oldu. Berna'nın sakatlığı nedeniyle yarışmadığı mücadelede finale Yağmur ile Damla kaldı. Bu hafta kadınlarda sembolü kazanan isim Damla oldu.

BERNA'NIN SAKATLIĞI KORKUTTU
Survivor'da Berna sembol oyunu sırasında korkutan bir kaza geçirdi. Parkurda havuza atladığı sırada sakatlanan Berna acılar içinde kaldı. Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahale ettiği Berna yapılan sağlık kontrolünün ardından takımına geri döndü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survvior 2018 survivor 2018 46. bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Selahattin Demirtaş için karar verildi

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Suriye'ye operasyonu hangi ülkeler destekliyor, hangileri desteklemiyor?

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş |MAÇ ÖZETİ

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İsviçre ile kriz kapıda! Türkiye'den ilk tepki geldi

İlginizi Çekebilir

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu aynı sahnede!

Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu aynı sahnede!

Deniz Akkaya: 'Hülya Avşar genelde bel altı konulara girer'

Deniz Akkaya: 'Hülya Avşar genelde bel altı konulara girer'

Survivor 2018'de Ünlüler takımında yürekleri ağza getiren kaza! Berna'nın sakatlığı nedir?

Survivor 2018'de Ünlüler takımında yürekleri ağza getiren kaza! Berna'nın sakatlığı nedir?

Survivor 2018'de yemek ödülünü kim kazandı? Gönüllüler takımı çıkışını sürdürebildi mi?

Survivor 2018'de yemek ödülünü kim kazandı? Gönüllüler takımı çıkışını sürdürebildi mi?

Amine Gülşe'nin reklam filmi partneri belli oldu

Amine Gülşe'nin reklam filmi partneri belli oldu

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis'in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü!

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Melis'in paylaşımı takipçilerini ikiye böldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.