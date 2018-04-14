Survivor 2018 46. bölüm fragmanı! Nagihan ve Hakan Hatipoğlu arasında erzak kavgası!

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanacak olan 46. bölümünde Gönüllüler takımı karışıyor. Haftalardır devam eden şanssızlıklarını kıran ve üst üste iki oyun kazanan Gönüllüler'de bu defa erzak kavgası çıkıyor! Nagihan Karadere Hakan'a tepki gösterince sinirler geriliyor. Hakan ve Nagihan arasında tartışma yaşanıyor.

Nagihan'ın 'Herkes kolay yolunu bulmuş. Takımımın malzemelerini çaktırmadan çantalarına koyup kayboldu bahanesi buluyorlar' sözleri dikkat çekiyor. Yaşanan kavgayı eleştiren Yağmur ise, '200 gram erzak için aklını satacak insanlar. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' şeklinde konuştu.

TURABİ'DEN YENİLGİ YORUMU

Survivor'da haftalar sonra Gönüllüler'e iki ödül oyununu da kaybeden takımı için uyarıda bulunan Turabi, 'Bu oyunu kazanıp Gönüllüler takımını yine uyutmamız lazım. Yoksa bedelini çok ağır öderiz' dedi.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, yemek ödüllü oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı taze fasulye ve bulgur pilavi için yarıştı. İletişim oyunundan sonra bu ödül oyununu da Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.