Survivor 2018 46. bölüm fragmanı! Nagihan ve Hakan Hatipoğlu arasında erzak kavgası!

Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanacak olan 46. bölümünde Gönüllüler takımı karışıyor. Haftalardır devam eden şanssızlıklarını kıran ve üst üste iki oyun kazanan Gönüllüler'de bu defa erzak kavgası çıkıyor! Nagihan Karadere Hakan'a tepki gösterince sinirler geriliyor. Hakan ve Nagihan arasında tartışma yaşanıyor.
Nagihan'ın 'Herkes kolay yolunu bulmuş. Takımımın malzemelerini çaktırmadan çantalarına koyup kayboldu bahanesi buluyorlar' sözleri dikkat çekiyor. Yaşanan kavgayı eleştiren Yağmur ise, '200 gram erzak için aklını satacak insanlar. Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' şeklinde konuştu.
TURABİ'DEN YENİLGİ YORUMU
Survivor'da haftalar sonra Gönüllüler'e iki ödül oyununu da kaybeden takımı için uyarıda bulunan Turabi, 'Bu oyunu kazanıp Gönüllüler takımını yine uyutmamız lazım. Yoksa bedelini çok ağır öderiz' dedi.
SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Survivor'ın Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde, yemek ödüllü oyunda kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ünlüler ve Gönüllüler takımı taze fasulye ve bulgur pilavi için yarıştı. İletişim oyunundan sonra bu ödül oyununu da Gönüllüler takımı kazanmayı başardı.
Survivor'da yemek ödülü sonrası erkek yarışmacılar sembol oyununa çıktılar. Final bölümünde Turabi ile Adem karşılaştı. Oyun sonunda kazanan isim Adem Kılıççı oldu. Berna'nın sakatlığı nedeniyle yarışmadığı mücadelede finale Yağmur ile Damla kaldı. Bu hafta kadınlarda sembolü kazanan isim Damla oldu.
BERNA'NIN SAKATLIĞI KORKUTTU
Survivor'da Berna sembol oyunu sırasında korkutan bir kaza geçirdi. Parkurda havuza atladığı sırada sakatlanan Berna acılar içinde kaldı. Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahale ettiği Berna yapılan sağlık kontrolünün ardından takımına geri döndü.
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