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Survivor 2018 48. bölüm fragmanı! Konsey stratejisi kafa karıştırdı! 'Neden sert çıkmadı anlamadım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 01:45 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 16 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 48. bölümün tanıtımı yayınlandı. Survivor'da elenecek ismin de belli olacağı yeni bölümde, Gönüllüler takımının konsey stratejisi tartışma yarattı. Aday gösterilen Cumali tepkisini, 'Çok iyi organize edilmiş bir konseydi' şeklinde gösterdi. Karşı takımdan Turabi ise, bu stratejiye Hakan'ın neden tepki göstermediğini sorguladı. Elemeye kalan Hakan'ın ise 'Cumali giderse takım daha iyi olabilir' sözleri dikkat çekti.

Survivor 2018 48. bölüm fragmanı! Konsey stratejisi kafa karıştırdı! 'Neden sert çıkmadı anlamadım'

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, 'Survivor'dan kim elendi?' sorusu yanıt bulacak. Bu hafta dokunulmazlıkları kaybeden Gönüllüler'den Cumali ve Hakan'dan sonra Damla da eleme adayı olarak gösterilmişti. SMS oylaması sonuçlarına bu 3 isimden en az oyu alan yarışmacı bu akşam Survivor'a veda edecek.

ADEM VE TURABİ'DEN GÖNÜLLÜLER YORUMU
Cumartesi akşamı konseyde adı yazılan Cumali'den sonra bireysel dokunulmazlığı kazanan Hilmi Cem, Hakan'ı aday göstermişti. Son bölümde dokunulmazlığı yine kaybeden Gönüllüler'den bazı yarışmacılar aralarında anlaşarak bir aday daha çıkardı ve Damla'nın adını yazdılar. Gönüllüler'deki bu eleme stratejisi Ünlüler'den Adem ve Turabi'nin ilginç yorumlarına neden oldu. Adem, 'Kim akıl ettiyse tam 12'den vurma hamlesi' şeklinde yorumlarken, Turabi'nin de 'Benim takıldığım konu Hakan'ın o stratejiyi yapanlara sert çıkmamış olması' sözleri dikkat çekiyor.

'CUMALİ'NİN GİTMESİ TAKIM İÇİN İYİ OLABİLİR'
Cumali ve Damla'yla birlikte bu hafta eleme potasında olan Hakan ise yeni bölüm fragmanında, 'Net ifade edeyim evet belki Cumali giderse bu takım daha iyi olabilir.' şeklinde konuşuyor.

Survivor'ın yeni bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları yataklı baraka ve ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Alp Kırşan'ın sunacağı oyun zorlu bir parkuda yapılacak. Diğer yandan ise yeni bölümde oyun sırasında Merve Aydın ve Yiğit arasında tartışma da yaşanıyor.

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