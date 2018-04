Survivor 2018 All Star Gönüllüler konseptinde son ödül oyununu kim kazandı? İşte duygusal anlar

Survivor'ın 2 Nisan Pazartesi yayınlanan 38. bölümünde, All Star takımı son kez oyun alanına gelirken birbirlerine sarılarak, kenetlenmiş bir şekilde geldiler.

Survivor'ın yeni bölümünde All Star Takımı ve Gönüllüler takımı son kez ödül oyununa çıktılar. İki takım sulu bir parkurda mücadele verdiler ve oyunun son kısmında beceri ön plandaydı.

SON ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kazanan takımın köfte ve kola kazanacağı mücadeleye Gönüllüler takımı çok iyi başladı. Oyunun sonunda Nagihan ile Damla yarıştı ve gülen taraf Gönüllüler oldu. Ödül oyununu Gönüllüler takımı 10-8 kazanmayı başardı ve birlikte son defa yemek yediler.

BATUHAN TAKIM ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Acun Ilıcalı, Batuhan'ın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda ettiğini açıklamıştı. Survivor 2018'e kendi isteğiyle devam etmeme kararı alan Batuhan adaya gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

ALL STAR TAKIMINDA GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Acun Ilıcalı, takımlar arasındaki büyük güç dengesizliği nedeniyle Survivor All Star - Gönüllüler konseptinin bittiğini duyurmuştu. 10'ar kişiden oluşacak iki takıma ayrılacak olan yarışmacılar bu kararla büyük şok yaşadı. All Star takımı'nda takımların değişecek olması yarışmacıları gözyaşlarına boğdu. All Star'dan Merve Aydın, Sema ve Damla ayrılacakları için gözyaşlarını tutamadı.