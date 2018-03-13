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Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.03.2018 00:27 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de ilk defa eleme konseyine giden All Star takımında elenen yarışmacı herkesi şaşırttı! Survivor'ın son bölümünde eleme adayları olan All Star takımından Nihat Doğan, Murat Ceylan ve Damla Can arasından kim elendi? İşte Survivor 2018'in son bölümünde ödül ve baraka oyununu kim kazandı? İşte 23. bölümde yaşananlar...

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'in son eleme konseyinde All Star takımından Nihat Doğan, Murat Ceylan ve Damla Can sms oylamasına kalmıştı. Survivor'ın 13 Mart Pazartesi yayınlanan 23. bölümünde veda eden isim belli oldu.

Survivor'da ilk defa dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme konseyine giden All Star takımında, oylamada en fazla ismi yazılan yarışmacı olan Nihat Doğan ilk eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Turabi ise ikinci eleme adayı olarak Damla'nın adını söylemişti. All Star takımında haftanın en iyi performans gösteren ismi olan Sema ise son eleme adayı olarak Murat Ceylan'ın adını söylemişti. Survivor'ın son bölümünde ise, bu üç yarışmacı arasından sms oylamasında en az oyu alarak elenen isim Nihat Doğan oldu.

SURVIVOR'DAN ELENEN NİHAT DOĞAN NELER SÖYLEDİ?

Acun Ilıcalı'nın adını açıklamasından sonra konuşan Nihat Doğan, 'Ben Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmemiş' dedi. Veda etmeden önce konuşan Nihat Doğan, "Survivor'da olmak bambaşka bir duygu. Burayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Kalmayı çok istedim ama olmadı. Nazım Hikmet'in sözü vardır, 'Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi' diye. Ben de Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmedi.

Çok iyi bir Gönüllüler takımına karşı mücadele ettik. Karşı takımda kalbini kırdığım, yarışmanın gerilimiyle sizi üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Dışardan da elimden geldiğince destek vereceğim. 'şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI: 'PERFORMANSINLA ÇOK ŞAŞIRTTIN'
Acun Ilıcalı ise, Nihat Doğan'ın gösterdiği performansla kendisini çok şaşırttığını söyleyerek, 'Bu kadar iyi performans vereceğini tahmin etmiyordum. Karşındaki sporcuların hem yaşına hem de yaptıkları sporlara baktığın zaman çok iyi mücadele ettin ve sayılar kazandın. En kritik yerlerde kazandın. Arkadaşlarına poziti enerji verdin ve motive ettin. Takım oyuncusu olduğunu gösterdin. Çok zor bir Survivor yarışmasındaydın.Survivor'dan yüz akıyla çıkıyorsun' dedi.

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MENEMEN ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018'de iki takım menemen ve mor puan için karşı karşıya geldi. Nefes kesen oyunda 9-9 eşitlik olunca, ikişer yarışmacı ile bayrak yarışı yapıldı. Gönüllüler takımından Anıl ve Funda All Star takımından Ümit ve Sema yarıştı. Survivor 2018'in ilk bayrak yarışında kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor'da 12 oyun üst üste kaybeden Gönüllüler kötü gidişlerine son verdi. Gönüllüler takımı son dokunulmazlık oyunundan sonra ödül oyununu da kazanmayı başardı.

İYİ ADA OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ada oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. Bu oyunu sadece bir defa kazanarak, 3 gün yataklı barakada kalabilen Gönüllüler takımı, artık daha iyi şartlarda yaşayabilmek için oyuna hırslı başladı. En iyilerin parkura çıktığı yarışmayı yine All Star takımı kazanmayı başardı.

HAFTANIN EN İYİ PERFORMANS GÖSTEREN YARIŞMACILARI BELLİ OLDU
Survivor 2018'de Acun Iıcalı, haftanın en iyi performans gösteren kadın ve erkek yarışmacılarını açıkladı. 17 oyunda 12 galibiyet alan Gönüllüler takımından Ramazan, erkeklerda haftanın en başarılı ismi oldu. Kadınlarda ise 14 oyunda 12 galibiyet almayı başaran All Star'da Sema ödülün sahibi oldu. Haftanın en iyileri adalarına gelen çay ve kurabiyeleri yiyecek.

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