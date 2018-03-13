Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Acun Ilıcalı'nın adını açıklamasından sonra konuşan Nihat Doğan, 'Ben Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmemiş' dedi. Veda etmeden önce konuşan Nihat Doğan, "Survivor'da olmak bambaşka bir duygu. Burayı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Kalmayı çok istedim ama olmadı. Nazım Hikmet'in sözü vardır, 'Ben elmayı sevdim ama elma beni sevmedi' diye. Ben de Survivor'ı sevdim ama Survivor beni sevmedi.

Survivor'da ilk defa dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme konseyine giden All Star takımında, oylamada en fazla ismi yazılan yarışmacı olan Nihat Doğan ilk eleme adayı olmuştu. Bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Turabi ise ikinci eleme adayı olarak Damla'nın adını söylemişti. All Star takımında haftanın en iyi performans gösteren ismi olan Sema ise son eleme adayı olarak Murat Ceylan'ın adını söylemişti. Survivor'ın son bölümünde ise, bu üç yarışmacı arasından sms oylamasında en az oyu alarak elenen isim Nihat Doğan oldu.

Çok iyi bir Gönüllüler takımına karşı mücadele ettik. Karşı takımda kalbini kırdığım, yarışmanın gerilimiyle sizi üzdüğüm kim varsa hakkını helal etsin. İnşallah şampiyon bizim takımdan çıkar. Dışardan da elimden geldiğince destek vereceğim. 'şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI: 'PERFORMANSINLA ÇOK ŞAŞIRTTIN'

Acun Ilıcalı ise, Nihat Doğan'ın gösterdiği performansla kendisini çok şaşırttığını söyleyerek, 'Bu kadar iyi performans vereceğini tahmin etmiyordum. Karşındaki sporcuların hem yaşına hem de yaptıkları sporlara baktığın zaman çok iyi mücadele ettin ve sayılar kazandın. En kritik yerlerde kazandın. Arkadaşlarına poziti enerji verdin ve motive ettin. Takım oyuncusu olduğunu gösterdin. Çok zor bir Survivor yarışmasındaydın.Survivor'dan yüz akıyla çıkıyorsun' dedi.

MENEMEN ÖDÜLÜ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de iki takım menemen ve mor puan için karşı karşıya geldi. Nefes kesen oyunda 9-9 eşitlik olunca, ikişer yarışmacı ile bayrak yarışı yapıldı. Gönüllüler takımından Anıl ve Funda All Star takımından Ümit ve Sema yarıştı. Survivor 2018'in ilk bayrak yarışında kazanan takım Gönüllüler oldu. Survivor'da 12 oyun üst üste kaybeden Gönüllüler kötü gidişlerine son verdi. Gönüllüler takımı son dokunulmazlık oyunundan sonra ödül oyununu da kazanmayı başardı.