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Survivor 2018'de eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 5 yarışmacı elemeye kaldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 00:27 | Son Güncelleme

Survivor 2018'in 29 Nisan Pazar yayınlanan son bölümünde ikinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bir Survivor klasiği olan körebe oyununda, gözleri kapatılan iki yarışmacı, rakibinin sırtındaki bayrağı almaya çalıştı. Survivor'da haftanın eleme adayları kimler oldu? Survivor 58. bölümde, elemeye kalan beş yarışmacı belli oldu. İşte dokunulmazlık ve konseydeki sürpriz sonuçlar.

Survivor 2018'de eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 5 yarışmacı elemeye kaldı!

Survivor 2018'de bu hafta Ünlüler ve Gönüllüler takımları haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldiler.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın Pazar akşamı ekrana gelen 58. bölümünde Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. İki takıın dengeli şekilde gittiği oyunda 9-9'luk beraberlik sağlandı. Son oyunda ise Murat ve Ümit Karan karşı karşıya geldi. Son oyunu almayı başaran Gönüllüler oyunu kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında, konseyde isimleri eşit şekilde yazılan Murat Ceylan ve Yağmur eleme adayları olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Anıl ise 3. eleme adayı olarak Birsen'in adını söylemişti.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Ünlüler oldu. Oyundan sonra bireysel dokunulmazlık için yarışan Ünlüler'de dokunulmazlık kolyesinin sahibi Mustafa Kemal oldu.

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı kendi aralarında gerçekleştirdiği oylamayla haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. Konseyde adı en fazla yazılan Elif, dördüncü eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise son eleme adayı olarak Yiğit'in adını söyledi.

Survivor'da böylece bu haftanın elemeye kalan isimleri, Murat Ceylan, Yağmur, Birsen, Yiğit ve Elif oldu. Bu beş yarışmacı arasında elenen isim, toplu sms oylamasındaki sonuçlara göre belli olacak.

KONSEYDE TURABİ'DEN ŞOK ÇIKIŞ 'POTAYA BENİ KOY'
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler'de bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi Mustafa Kemal, eleme adayını belirlemek üzereyken Turabi'den şok bir çıkış geldi. Survivor'da yaptığı hareketlerden dolayı 5 oyun oynamama cezası alan Turabi, Mustafa Kemal'e adalet olması için kendisinin ismini söylemesini istedi. Turabi'nin ısrarlarına rağmen Mustafa Kemal fikrini değiştirmedi ve Yiğit'i söyledi.

HAKAN'A BÜYÜK ŞOK! İHRAÇ EDİLDİ
Dokunulmazlık oyununda öksürerek Yağmur'a taktik verdiği anlaşılan Hakan Hatipoğlu, oyundan ihraç edildi. Acun Ilıcalı'nın Hakan'ın hareketinden dolayı sayıyı Ünlüler takımına verdi.


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