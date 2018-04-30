Survivor 2018'de eleme adayları kimler oldu? Survivor'da 5 yarışmacı elemeye kaldı!

Survivor 2018'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler Takımı kendi aralarında gerçekleştirdiği oylamayla haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. Konseyde adı en fazla yazılan Elif, dördüncü eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise son eleme adayı olarak Yiğit'in adını söyledi.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Ünlüler oldu. Oyundan sonra bireysel dokunulmazlık için yarışan Ünlüler'de dokunulmazlık kolyesinin sahibi Mustafa Kemal oldu.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında, konseyde isimleri eşit şekilde yazılan Murat Ceylan ve Yağmur eleme adayları olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Anıl ise 3. eleme adayı olarak Birsen'in adını söylemişti.

Survivor'da böylece bu haftanın elemeye kalan isimleri, Murat Ceylan, Yağmur, Birsen, Yiğit ve Elif oldu. Bu beş yarışmacı arasında elenen isim, toplu sms oylamasındaki sonuçlara göre belli olacak.

KONSEYDE TURABİ'DEN ŞOK ÇIKIŞ 'POTAYA BENİ KOY'

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler'de bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi Mustafa Kemal, eleme adayını belirlemek üzereyken Turabi'den şok bir çıkış geldi. Survivor'da yaptığı hareketlerden dolayı 5 oyun oynamama cezası alan Turabi, Mustafa Kemal'e adalet olması için kendisinin ismini söylemesini istedi. Turabi'nin ısrarlarına rağmen Mustafa Kemal fikrini değiştirmedi ve Yiğit'i söyledi.

HAKAN'A BÜYÜK ŞOK! İHRAÇ EDİLDİ

Dokunulmazlık oyununda öksürerek Yağmur'a taktik verdiği anlaşılan Hakan Hatipoğlu, oyundan ihraç edildi. Acun Ilıcalı'nın Hakan'ın hareketinden dolayı sayıyı Ünlüler takımına verdi.



