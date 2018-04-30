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Survivor 2018'de kim elendi? Toplu sms oylamasından sonra Survivor'dan ilk giden isim kim oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 23:17 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de 30 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde, hem eleme heyecanı hem de pide ödüllü oyun heyecanı vardı. Survivor'da bu hafta Gönüllüler takımından üç, Ünlüler takımından ise iki kişi eleme potasına girdi. Survivor'daki son toplu sms oylamasının sonuçlarına göre adaya kim veda etti. Elemeya kalan Murat Ceylan, Yağmur, Birsen, Yiğit ve Elif arasında Survivor'dan kim elendi?

Survivor 2018'de kim elendi? Toplu sms oylamasından sonra Survivor'dan ilk giden isim kim oldu?

Survivor'da Pazartesi akşamı yayınlanan 59. bölümünde eleme konseyinden önce takımlar iki ayrı oyunda karşı karşıya geldi. Baraka ve yemek ödüllü iki oyun sonrasında ise, ada konseyinde elenen isim açıklandı.

SURVIVOR'DAN ELENEN KİM OLDU?
Survivor'da geçen hafta 3 gün boyunca toplu sms oylaması yapılmıştı. Birleşme öncesi hızlandırılmış çekimlere kadar tüm elemeler bu oylama sonucuna göre yapılacağını Ilıcalı açıklamıştı. İşte toplu sms oylamasının ardından bu sonuçlara göre elenen ilk isim Pazartesi akşamı belli oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımından eleme potasına giren Murat, Yiğit, Elif, Birsen ve Yağmur arasından, en az oyu alarak elenen isim Yiğit Dikmen oldu. Survivor 2018'de yedeklerden katılan Yiğit Dikmen'in ada macerası kısa sürmüş oldu. Yiğit Dikmen, 2014 yılında da Survivor'da mücadele etmişti.

yiğit-dikmen

BARAKA VE BÖREK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da ilk olarak baraka oyunu ve börek ödülü heyecanı vardı. Son dönemde ödül oyunlarını kazanamayan ve açlık krizi yaşayan Ünlüler takımı bu oyuna avantajlı başladı. Takımların birbirlerine penaltı attıkları iyi baraka oyununda gülen taraf Ünlüler oldu. Ünlüler takımı oyunu kazanarak yataklı barakaların olduğu adaya yerleşti ve börek ödülünün de tadını çıkardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Son günlerde fırtına gibi esen Gönüllüler bu hafta ilk dokunulmazlığı kaybetmişti. Gönüllüler takımında, konseyde isimleri eşit şekilde yazılan Murat Ceylan ve Yağmur eleme adayları olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Anıl ise 3. eleme adayı olarak Birsen'in adını söylemişti.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Ünlüler oldu. Oyundan sonra bireysel dokunulmazlık için yarışan Ünlüler'de dokunulmazlık kolyesinin sahibi Mustafa Kemal oldu. Konseyde adı en fazla yazılan Elif, dördüncü eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal ise son eleme adayı olarak Yiğit'in adını söyledi.

Survivor'da böylece bu haftanın elemeye kalan isimleri, Murat Ceylan, Yağmur, Birsen, Yiğit ve Elif oldu. Bu beş yarışmacı arasında elenen isim, toplu sms oylamasındaki sonuçlara göre belli olacak.

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM GİTMİŞTİ?
Surivor'da geçen hafta Gönüllüler fırtınası esmiş, ödül oyunları ve dokunulmazlık oyunları dahil her oyunu almıştı. Geçen hafta bu nedenle Sahra, Adem ve Mustafa Kemal eleme potasına çıkmıştı. Yapılan oylama sonucu en az oyu alan Sahra olunca yarışmaya veda etmişti.

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