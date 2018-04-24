Survivor 2018'de toplu oylama ne zaman ve nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı'dan sürpriz kararlar

Survivor 2018'in 23 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, elenen adayın açıklanmasından önce Acun Ilıcalı aldıkları sürpriz kararları duyurdu. Acun Ilıcalı 24 Nisan Salı akşamı Survivor'da bir konsey yapılacağını söyledi. Yapılacak olan konseyde yarışmacılara toplu oylama yapılacağını belirten Acun Ilıcalı, bundan sonra ise sadece hızlandırılmış çekimler öncesinde bir oylama daha yapılacağını duyurdu.

SURVIVOR TOPLU OYLAMA NE ZAMAN BİTECEK VE NASIL OLACAK?

Survivor tarihindeki en sürprizlerle dolu sezonun yaşandığını söyleyen Ilıcalı, sürprizlerin ödüllerde, birleşme partisinde ve birleşmeden sonra yaşanacaklarda da olacağını söyledi. Survivor'da oylama ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Survivor 2018 toplu oylama için Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları:

'Survivor Salı akşamı da ekrana gelecek ve çok özel bir olay olacak. Bu sene Survivor'ın en sürprizli senelerinden biri oldu. Bu sürprizler ödüllere de yansıyacak, birleşme tarihine ve yaşayacaklarınıza da yansıyacak. Salı akşamı Survivor'da önce sembol finalleri yayınlanacak sonrasında da bir konsey olacak. Bu konseyde toplu oylama yapılacak. Bundan sonra Dominik'te sadece bir defa daha oylama yapılacak. Hızlandırılmış çekimler öncesinde bir oylama daha olacak, başka yapılmayacak. Bunun sebebi de, sizi destekleyen isimlerin o akşam ekran başında olamama, oy kullanamama ihtimali. Ya da o akşamki oylamanın değişkenliği yüzünden herhangi bir yarışmacının mağdur olma ihtimali. Bundan önce karakterlerin tam olarak tanınmasını beklediğimiz için toplu oylama almadık. Toplu oylama Salı akşamı başlayacak ve Cuma akşamı bitecek. 3 gün boyunca istedikleri zaman seyircilerimiz oylama yapabilecek. Bütün elemeler bu oylamalar üzerinden yapılacak.'