MAGAZİN

Survivor 2018'de toplu oylama ne zaman ve nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı'dan sürpriz kararlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 01:27 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de Acun Ilıcalı bir kez daha sürpriz bir değişiklik yaptı. Survivor ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, artık sms oylamasının da değiştiğini ve toplu oylama yapılacağını duyurdu. Survivor'da toplu oylama 3 gün boyunca sürecek. Birleşme tarihinin ve toplu oylamanın yapılacağı Survivor'ın özel ada konseyinde yarışmacıların kaderi de belli olacak. Survivor 2018'de toplu oylama ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? Toplu sms oylaması ne zaman bitiyor?

Survivor 2018'de toplu oylama ne zaman ve nasıl yapılacak? Acun Ilıcalı'dan sürpriz kararlar

Survivor 2018'in 23 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde, elenen adayın açıklanmasından önce Acun Ilıcalı aldıkları sürpriz kararları duyurdu. Acun Ilıcalı 24 Nisan Salı akşamı Survivor'da bir konsey yapılacağını söyledi. Yapılacak olan konseyde yarışmacılara toplu oylama yapılacağını belirten Acun Ilıcalı, bundan sonra ise sadece hızlandırılmış çekimler öncesinde bir oylama daha yapılacağını duyurdu.

SURVIVOR TOPLU OYLAMA NE ZAMAN BİTECEK VE NASIL OLACAK?
Survivor tarihindeki en sürprizlerle dolu sezonun yaşandığını söyleyen Ilıcalı, sürprizlerin ödüllerde, birleşme partisinde ve birleşmeden sonra yaşanacaklarda da olacağını söyledi. Survivor'da oylama ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte Survivor 2018 toplu oylama için Acun Ilıcalı'nın o açıklamaları:

'Survivor Salı akşamı da ekrana gelecek ve çok özel bir olay olacak. Bu sene Survivor'ın en sürprizli senelerinden biri oldu. Bu sürprizler ödüllere de yansıyacak, birleşme tarihine ve yaşayacaklarınıza da yansıyacak. Salı akşamı Survivor'da önce sembol finalleri yayınlanacak sonrasında da bir konsey olacak. Bu konseyde toplu oylama yapılacak. Bundan sonra Dominik'te sadece bir defa daha oylama yapılacak. Hızlandırılmış çekimler öncesinde bir oylama daha olacak, başka yapılmayacak. Bunun sebebi de, sizi destekleyen isimlerin o akşam ekran başında olamama, oy kullanamama ihtimali. Ya da o akşamki oylamanın değişkenliği yüzünden herhangi bir yarışmacının mağdur olma ihtimali. Bundan önce karakterlerin tam olarak tanınmasını beklediğimiz için toplu oylama almadık. Toplu oylama Salı akşamı başlayacak ve Cuma akşamı bitecek. 3 gün boyunca istedikleri zaman seyircilerimiz oylama yapabilecek. Bütün elemeler bu oylamalar üzerinden yapılacak.'

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Survivor survivor 201 survivor 2018 survivor 2018 toplu oylama survivor toplu oylama survivor toplu oylama ne zaman survivor toplu oylama süresi survivor toplu oylama ne zaman bitiyor

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor 2018 54. bölüm fragmanı! Turabi'den şok sözler: 'Yeterince acımasız insana denk gelmeyen...'

Survivor 2018 54. bölüm fragmanı! Turabi'den şok sözler: 'Yeterince acımasız insana denk gelmeyen...'

Burcu Biricik'in çılgın dansı!

Burcu Biricik'in çılgın dansı!

Burçin Abdullah doğum için Amerika'ya gitti

Burçin Abdullah doğum için Amerika'ya gitti

En hanım köylü Burak Özçivit!

En hanım köylü Burak Özçivit!

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Survivor'dan kim elendi? Adem, Sahra ve Mustafa Kemal arasında halk seçimini yaptı

Engin Hepileri: 'Yanıyorum aşkımdan'

Engin Hepileri: 'Yanıyorum aşkımdan'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.