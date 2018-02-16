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Survivor 2018 izle: 5. bölümde şok sakatlık! (Online TV8 izle - TV8 Frekans Bilgileri)

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 17:43 | Son Güncelleme

Survivor 2018'de bu akşam sürpriz ödül için kıyasıya bir mücadele verilecek. Ancak bu mücadeleyi sakatlık şoku gölgleyecek. Survivor yeni bölüm fragmanında Hakan'ın çok ciddi bir kaza geçirdiğine dair görüntüler bulunuyor. Ambulansa kaldırılan Hakan'a ne oldu? Survivor'ı bırakmak zorunda mı kalacak? İşte Survivor 2018 5. bölümden detaylar ve online TV8 izleme bağlantısı...

Survivor 2018 izle: 5. bölümde şok sakatlık! (Online TV8 izle - TV8 Frekans Bilgileri)

Survivor 2018'de bu akşam kritik bir bölüm ekrana gelecek. Survivor yeni bölüm fragmanı programın takipçilerini oldukça meraklandırdı. Buna göre Hakan ödül oyunu sırasında ciddi olabilcek bir sakatlık geçiriyor. Bir anda çığlıklar atmaya başlayan Hakan'ın başıa koşanların surat ifadeleri kazanın çok ciddi olduğuna işaret ediyor. Nitekim Survivor yeni bölümde Hakan'ın ambulasa alındığını göreceğiz.

Survivor'da izleyicileri bu akşam yeni bir ödül oyunu bekliyor. Tabii ödülün ne olduğu programda ortaya çıkacak. Bakalım bu sefer nasıl bir sürpriz ödül açıklanacak? Peki Survivor, online olarak nasıl izlenebilir? Televizyondan izleme durumu müsait değilse aşağıdaki bağlantı ile cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan TV8'i online olarak izleyebilirsiniz.

Survivor 2018 5. bölüm izle (20.00, online canlı yayın)

TV8 UYDU FREKANS BİLGİLERİ

TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal

KAFASINI ÇARPIYOR

Zorlu parkurda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı ödül oyununda üzeri ağla örtülü bir bölüme oldukça hızlı giren Hakan kafasını çok sert şekilde çarptı. Acı içinde yığılan Hakan Hatipoğlu'nun çığlıkları adayı inletirken, herkes büyük şok yaşadı. Arkadaşlarının hemen yardımına koştuğu Hakan'a ilk müdaheleyi Survivor doktoru Metin Kuş yaptı.

SURVİVOR 5. BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR HANGi GÜNLER VAR?

Tv8'in yayın akışına göre Survivor şu an Perşembe akşamından Salı akşamına kadar devam edecek. Konseyler Salı akşamları yapılacak ve ada deüğişikliği Salı günkü bölümlerde belli olacak.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'daki son ödül oyununda Gönüllüler takımı kötü bir performans sergiledi. Turabi'nin yarışmadığı Ünlüler takımı baştan sonra oyunu önde götürmeyi başardı. Ödül oyunundaki son mücadele notkayı koyan isim ise All Star takımından Hilmi Cem oldu. All Star takımı Hilmi Cem'in Marcus'a karşı son oyunu da almasıyla 10-5 galip gelmeyi başardılar.

Ödül oyununda Gönüller'den All Star takımına geçen Ecem Karaağaç yeni takımındaki ilk mücadelesine çıktı. Ecem, Gönüllüler takımından Yağmur karşı karşıya geldi. Ancak Ecem yeni takımında oyun kazanamadı.

MOR PUAN ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2018'de poğaça ödül oyununu kazanan All Star takımı bu kez kendi aralarında mor puan için yarıştılar. Ümit Karan ve Nagihan Karadere finale kalan iki isim oldu. Mor Puan oyununda Ümit Karan kazandı ve ödülün sahibi oldu.

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