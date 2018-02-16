Survivor 2018 izle: 5. bölümde şok sakatlık! (Online TV8 izle - TV8 Frekans Bilgileri)

Survivor 2018'de bu akşam kritik bir bölüm ekrana gelecek. Survivor yeni bölüm fragmanı programın takipçilerini oldukça meraklandırdı. Buna göre Hakan ödül oyunu sırasında ciddi olabilcek bir sakatlık geçiriyor. Bir anda çığlıklar atmaya başlayan Hakan'ın başıa koşanların surat ifadeleri kazanın çok ciddi olduğuna işaret ediyor. Nitekim Survivor yeni bölümde Hakan'ın ambulasa alındığını göreceğiz.

Survivor'da izleyicileri bu akşam yeni bir ödül oyunu bekliyor. Tabii ödülün ne olduğu programda ortaya çıkacak. Bakalım bu sefer nasıl bir sürpriz ödül açıklanacak? Peki Survivor, online olarak nasıl izlenebilir? Televizyondan izleme durumu müsait değilse aşağıdaki bağlantı ile cep telefonunuz veya bilgisayarınızdan TV8'i online olarak izleyebilirsiniz.

Survivor 2018 5. bölüm izle (20.00, online canlı yayın)

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