Survivor 2019'a iki sürpriz yarışmacı geliyor! Survivor Emre Durak ve Patrick Ogunsoto kimdir?

Survivor Türkiye Yunanistan'da yeni hafta kritik bir dokunulmazlık oyunuyla başlıyor. Ancak dokunulmazlık oyunu öncesinde iki takıma da birer sürpriz var.

Türk takımına Emre Durak, Yunan takımına ise Patrick Ogunsoto dahil oluyor. İki yarışmacı da yeni bölümde ilk kez parkura çıkacak. Son ada konseyinde aralarında büyük gerginlik yaşanan Tony ve Hikmet arasındaki yüksek tansiyon yeni bölümde de devam edecek.

EMRE DURAK KİMDİR?

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmacı adayları arasında daha önce adı geçen Emre Durak Survivor'a katılmaya hak kazandı. Emre Durak geçen sene Survivor 2018'e yedeklerden katılmış ancak kısa sürede elenmişti.

Emre kendisini şöyle tanımlıyor:

"21 yaşındayım. Adana'dan geliyorum. Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon bölümü öğrencisiyim. Dövüş sanatları, parkour and free running, sokak akrobasisi ve extrem sporlarla ilgileniyorum. Elendiğim günden beri yılmadan bir daha Survivor'a gideğim günü bekledim. Türkiye'yi temsil etmek bana da bir gayret verdi."

PATRICK OGUNSOTO KİMDİR?

Patrick Ogunsoto aslen Nijeryalıdır; fakat kariyerinin büyük bölümünü Yunanistan’da geçirdi. 1983 yılında doğan Patrick Ogunsoto, Yunanistan’da Moudania futbol takımında oynadı. 35 yaşında olan Patrick Ogunsoto 1,79 boyundadır ve Survivor’da iddialı isimlerden biri olarak tanınıyor. Ogunsoto'nun hem Nijerya hem Yunanistan vatandaşlığı bulunuyor.



