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Survivor 2019'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?

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GÜNDEM  | 24.02.2019 04:10 | Son Güncelleme

Survivor'da dokunulmazlık oyunu öncesinde bu akşam ödül oyunu oynandı. Survivor 2019'da bu ödül oyununda ödül kuru fasulyeydi. Erzağı alan takım büyük bir moral ile dokunulmazlık oyununa çıktı. Ancak bu akşam Survivor'da ödül ve dokunulmazlık yarışmasının galibi Türk takımı oldu. Peş Peşe kaybedilen oyunların ardından Yunanistan takımında tansiyon oldukça yükseldi. Türkiye takımı ise galibiyetin tadını çıkardı.

Survivor 2019'da dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan'da bu akşam (23 Şubat Cumartesi) dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunu için nefes kesen mücadele yaşandı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde Katerina Dalaka Yunanistan takımına katıldı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Günlerdir yemek konusunda sıkıntı yaşayan takımlar için ödül oyununda kıyasıya rekabet etti. Türkiye takımı da Yunanistan takımı da tüm güçleriyle yarıştı. Türkiye takımı oyunu Seda'nın son performansı ile 10 - 7 kazandı. Dokunulmazlık oyunu öncesinde erzak ödülü Türkiye takımı için büyük bir motivasyon oldu. Survivor'da ödül oyunu kuru fasulye içindi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım, yarın ki dokunulmazlığı da kaybederse bu haftaki eleme adaylarını çıkartmak zorunda kalacak.

Yunanistan takımından Kyriakos henüz yarışmanın başlarında başını sert bir şekilde vurarak sakatlandı. Dokunulmazlık mücadelesi iki takımın başa baş skorlarıyla başladı. Ancak Türkiye takımı skoru 6 - 3'e getirerek avantajı kazanmayı başardı. Türkiye takımı 10 - 4 skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Türkiye takımına dokunulmazlığı getiren sayı Sude'den geldi.

YUNAN TAKIMINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Peş Peşe kaybedilen oyunların ardından Yunanistan takımında tansiyon oldukça yükseldi. Türkiye takımı ise galibiyetin tadını çıkardı.

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