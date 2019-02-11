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Survivor 2019'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? (Survivor 10 Şubat Pazar)

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 11.02.2019 00:51 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 10 Şubat Pazar yayınlanan 6. bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve haftanın eleme adayları belli oldu. Survivor 2019 son bölümde Türk ve Yunan takımları dokunulmazlık için nefes kesen bir mücadele sergiledi. Peki Survivor son bölümde eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor 2019 son bölümde yaşananlar.

Survivor 2019'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? (Survivor 10 Şubat Pazar)

Survivor Türkiye-Yunanistan altıncı bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası takımlar final oyununda karşı karşıya geldiler.

Nefes kesen bir mücadelenin yaşandığı oyunu kazanan takım Yunan takımı olmuştu. Son bölümdeki ikinci dokunulmazlık oyununu ise Türkiye takımı kazanmayı başardı ve mücadeleye eşitlik geldi. Eşitlik sonrası iki takım arasında final oyunu oynandı ve finali kazanan Yunan takımı oldu. Böylelikle Survivor'da bu hafta elenecek yarışmacının Türkiye takımından olacağı kesinleşti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlık sembolünü kaybeden Türk takımı oylama ile ilk eleme adayını belirledi. Oylama sonunda ilk eleme adayı Kader oldu.

Türk takımında bireysel dokunulmazlık sahibi yarışmacılar ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kadınlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sude'nin söylediği Okay ve erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Bora'nın söylediği Atakan diğer eleme adayları oldu. Böylece Survivor Türk takımında Kader, Okay ve Atakan sms oylamasına kalan yarışmacılar oldu.

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TÜRK TAKIMINDA SÜRPRİZ AYRILIK! SAKATLIĞINDAN DOLAYI VEDA ETTİ
Survivor Türkiye-Yunanistan'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu öncesinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, Türk takımını üzen gelişmeyi paylaştı. Türk takımından Erdem sakatlığından dolayı yarışmaya devam edemeyecek.

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Survivor Türkiye-Yunanistan'daki ilk oyununda sakatlanan Erdem Ekşioğlu Survivor'a veda etti.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Survivor'da geçen hafta Yunan takımından 3 eleme adayı çıkmıştı. Demi, İoulieta ve Spyros arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda eden isim Demi oldu.

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