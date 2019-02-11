Survivor 2019'da eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? (Survivor 10 Şubat Pazar)

Survivor Türkiye-Yunanistan altıncı bölümde oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası takımlar final oyununda karşı karşıya geldiler.

Nefes kesen bir mücadelenin yaşandığı oyunu kazanan takım Yunan takımı olmuştu. Son bölümdeki ikinci dokunulmazlık oyununu ise Türkiye takımı kazanmayı başardı ve mücadeleye eşitlik geldi. Eşitlik sonrası iki takım arasında final oyunu oynandı ve finali kazanan Yunan takımı oldu. Böylelikle Survivor'da bu hafta elenecek yarışmacının Türkiye takımından olacağı kesinleşti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye-Yunanistan yarışmasında gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlık sembolünü kaybeden Türk takımı oylama ile ilk eleme adayını belirledi. Oylama sonunda ilk eleme adayı Kader oldu.

Türk takımında bireysel dokunulmazlık sahibi yarışmacılar ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi. Kadınlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Sude'nin söylediği Okay ve erkeklerde bireysel dokunulmazlığı kazanan Bora'nın söylediği Atakan diğer eleme adayları oldu. Böylece Survivor Türk takımında Kader, Okay ve Atakan sms oylamasına kalan yarışmacılar oldu.