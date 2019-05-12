Survivor 2019'da gerilim! Atakan ve Yusuf kavga etti

Survivor 2019'da gerilim tırmanıyor! Sinirlerin gerildiği anlarda ikili diyaloglarını sıklaştıran yarışmacılardan Atakan, bu sefer beyaz takımdaki Hikmet'e laf attı.

Oyunu kaybettiklerini ve üzgün olduklarını belirten Atakan, galibiyetin sevincini yaşayan Hikmet'e tepki gösterdi.

"SANA NE OLUYOR İŞİNE BAK"

Takım arkadaşlarıyla şarkı söyleyip eğlenen Hikmet'e, "Bir sus ya, dalga geçer gibi şarkı söylemeyin" deyince, Hikmet karşılık olarak "Sana ne oluyor, hadi işine bak, Allah Allah" şeklinde tepki verdi.

ÖDÜLÜ KAZANANLAR ANNELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Yaşanan kavgaların ardından Survivor Türkiye Yunanistan'ın 67. bölümünde önce iletişim oyunu oynandı ve ödülü kazanan yarışmacılar anneleriyle görüşme imkanı buldular.

BİRBİRLERİNİN BOĞAZINA SARILIYOR

Oyun alanındaki sözlü atışmanın ardından adada da karşılıklı tartışan Atakan ve Yusuf arasında ipler iyice geriliyor. Takım arkadaşlarının araya girmelerine rağmen konuşmalarına devam eden ikili, yeni bölümün fragmanında birbirlerinin boğazına sarılıyor.

