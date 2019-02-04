Survivor 2019'da ilk eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2019'un 3 Şubat Pazar akşamı ekrana gelen bölümünde Türk ve Yunan takımları haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor'ın ilk gününde Türk takımı rakibine büyük üstünlük kurmuş ve hem baraka hem de ilk dokunulmazlık oyununu kazanmayı başarmıştı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kıran kıran bir mücadele
gerçekleşti.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyununda skor 9-7'ye geldi ve mücadele “best of”a kaldı. İki takım da en iyi iki erkek ve en iyi kadın yarışmacıyı seçerek yarışmak için parkura gönderdi. Oyun sonunda Türkiye Yunanistan'ı 10-8 mağlup ederek ikinci dokunulmazlığı da kazandı.
YUNANİSTAN TAKIMINDA ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor 2019'un ilk ada konseyi Pazar akşamı yayınlanan bölümde ekrana geldi. Survivor Türkiye Yunanistan'da iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Yunan takımı 3 eleme adayı çıkardı.Survivor Türkiye-Yunanistan ikinci bölümde gerçekleşen konseyde dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımında bireysel dokunulmazlığın sahibi olan isimler ikinci ve üçüncü eleme adaylarını belirledi.
Ada konseyinde gerçekleştirilen oylama sonucu takım arkadaşları tarafında adı yazılan Ioulieta 7 oy ile ilk elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Ria ikinci elenme adayı olarak Spyros’un adını söyledi. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan bir diğer isim Stavratis ise elenme adayı olarak Demi’nin adını söyledi.
Yunan halkının vereceği oylarla belli olacak eleme gecesinde adaylar Loulieta, Spyros ve Demi oldu. Survivor 2019'un 5 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek olan 4. bölümünde, elenen isim belli olacak.
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