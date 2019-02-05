Survivor 2019'da kim elendi? İşte Survivor hayallerine veda eden ilk isim

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının henüz ilk günlerinde bir isim adaya veda etti. Survivor'da bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyununu da Türkiye kazanmıştı. İki oyunu da kaybeden Yunanistan takımında ada konseyi sonrasında üç yarışmacı eleme adayı oldu.

Survivor 2019'dun Salı akşamı yayınlanan 4 bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yunanistan'da yapılan SMS oylamasıyla birlikte Yunanistan takımında elenme adayı olarak gösterilen Demi, İoulieta ve Spyros arasında veda eden isim belli oldu.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Ada konseyinde gerçekleştirilen oylama sonucu takım arkadaşları tarafında adı yazılan Ioulieta 7 oy ile ilk elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Ria ikinci elenme adayı olarak Spyros’un adını söyledi. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan bir diğer isim Stavratis ise elenme adayı olarak Demi’nin adını söyledi.

Eleme adaylarından olan Demi, İoulieta ve Spyros arasından bir isim yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine ilk veda eden isim en az oyu alarak Demi Tsaganou oldu.