Survivor 2019'da kim elendi? İşte Survivor hayallerine veda eden ilk isim

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 05.02.2019 23:32 | Son Güncelleme

'Survivor'da kim elendi?' sorusu 5 Şubat Salı akşamı yayınlanan son bölümde belli oldu. Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasında adaya veda eden ilk yarışmacı belli oldu. Survivor 2019 son bölümde Türk ve Yunan takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Oyun sonrasında ise ada konseyi yapıldı ve sms oylama sonuçlarına göre elenen isim belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Yunan takımında elenen isim.

Survivor 2019'da kim elendi? İşte Survivor hayallerine veda eden ilk isim

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının henüz ilk günlerinde bir isim adaya veda etti. Survivor'da bu hafta yapılan iki dokunulmazlık oyununu da Türkiye kazanmıştı. İki oyunu da kaybeden Yunanistan takımında ada konseyi sonrasında üç yarışmacı eleme adayı oldu.

Survivor 2019'dun Salı akşamı yayınlanan 4 bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Yunanistan'da yapılan SMS oylamasıyla birlikte Yunanistan takımında elenme adayı olarak gösterilen Demi, İoulieta ve Spyros arasında veda eden isim belli oldu.

survivor

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Ada konseyinde gerçekleştirilen oylama sonucu takım arkadaşları tarafında adı yazılan Ioulieta 7 oy ile ilk elenme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan Ria ikinci elenme adayı olarak Spyros’un adını söyledi. Bireysel dokunulmazlık kolyesini kazanan bir diğer isim Stavratis ise elenme adayı olarak Demi’nin adını söyledi.

Eleme adaylarından olan Demi, İoulieta ve Spyros arasından bir isim yapılan SMS oylamasında en az oyu alarak adaya veda etti. Survivor 2019 Türkiye - Yunanistan mücadelesine ilk veda eden isim en az oyu alarak Demi Tsaganou oldu.

demi

'UZUN SÜRMESİNİ İSTEDİĞİM BİR HAYALDİ'
Yunanistan takımında mücadele eden Demi adının açıklanmasından sonra duygularını dile getirdi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Demi, 'Daha uzun sürmedisini istediğim bir hayaldi' ifadelerini kullandı.

demi2

SURVIVOR'DAN ELENEN DEMİ KİMDİR?
Demi Tsaganou 27 yaşında ve Lamia’dan geliyor. Fizik tedavi bölümünden mezun fakat futbol maçlarında hakemlik yapıyor. Güçlü karakteri ve hırsı adada kalmasında yardımcı olacak.


PARTNERBu fotoğraftan 6 başrol çıktıBu fotoğraftan 6 başrol çıktı
Akademinin gizli silahları Charlize Theron ve Jennifer Lopez...Akademinin gizli silahları Charlize Theron ve Jennifer Lopez...
İddialar çok iğrenç! Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı tartışmaları durulmuyorİddialar çok iğrenç! Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı tartışmaları durulmuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor kim elendi survivor 2019 kim elendi survivor 2019 türkiye yunanistan Survivor 2019 Demi Tsaganou survivor demi kimdir

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akademinin gizli silahları Charlize Theron ve Jennifer Lopez...

Akademinin gizli silahları Charlize Theron ve Jennifer Lopez...

İddialar çok iğrenç! Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı tartışmaları durulmuyor

İddialar çok iğrenç! Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı tartışmaları durulmuyor

Oscar adayları öğle yemeğinde buluştu

Birbirlerine şans dilediler.... Oscar adayları öğle yemeğinde buluştu

Liam Neeson’dan inanılmaz sözler: ‘Birini öldürebilirdim’

Liam Neeson’dan inanılmaz sözler: ‘Birini öldürebilirdim’

Organize İşler Sazan Sarmalı ilk 3 gün ne kadar izlendi?

Organize İşler Sazan Sarmalı ilk 3 gün ne kadar izlendi?

Vurgun sıra dışı konusuyla iddialı geliyor! İşte Deniz Çakır ve Erkan Petekkaya'nın dizisi Vurgun'un 1. bölüm fragmanı

Vurgun sıra dışı konusuyla iddialı geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.