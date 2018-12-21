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Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 21.12.2018 09:40 | Son Güncelleme

Survivor hayranları Survivor'ın ne zaman başlayacağını merakla bekliyor. Survivor'ın başlayacağı tarih Acun tarafından geçtiğimiz günlerde açıklandı. Survivor'da yarışacak isimler merak edilirken Turabi Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Survivor 2019'un ilk yarışmacısı Turabi mi?

Survivor’da yarışacak ilk isim yaptığı açıklamayla kendini duyurdu. TV8’in sevilen yarışması Survivor, yeni sezonda Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekrana gelmeye hazırlanırken, yarışmaya bomba bir ismin katılacağı sinyali verildi.

Survivor 2019 yarışmacılarının kim olacağı sorusunun yanıtını merakla beklerken fenomen yarışmacılardan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından hayranlarını heyecanlandıran bir video paylaşarak yeni sezonda da yarışacağı sinyalini verdi.

“MERMİ GİBİ İKİ TAKIM VAR”

Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Yarışmadaki ünlü isimlerin sorulması üzerine ise Ilıcalı, “Medyatik olması önemli değil. Bu sene iki mermi gibi takımın zorlu koşullarda yaşam mücadelesini izleyeceğiz.

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Hem Türkiye hem de Yunanistan takımlarında çok iyi yarışmacılar yer alacak' şeklinde konuştu.

YENİ SURVIVOR ADASININ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞMIŞTI

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de, Survivor'ın çekileceği Dominik'teki yeni adanın görüntülerini paylaşmıştı. Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi, 2019 yılında başlayacak olan Survivor için hazırlıklara başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon için tüyoları vermiş ve “Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun” demişti. (Haberler)

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