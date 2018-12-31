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Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu mu? Acun Ilıcalı duyurdu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 31.12.2018 21:53 | Son Güncelleme

Survivor’ın 2019 sezonu merakla beklenirken Acun Ilıcalı’dan açıklama geldi. Acun Ilıcalı 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' programında Survivor'un 2 Şubat'ta başlayacağını ve Türkiye-Yunanistan takımları arasında yapılacağını söyledi. MasterChef yarışmasından tanınan Hakan Kanık da Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı aynı zamanda bir ilki de gerçekleştirdiklerini söyleyerek Survivor yarışmacı adaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu. İzleyicilerinin de oylarıyla Survivor'da Türkiye takımı belirlenmiş olacak.

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adayları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden tanıtım videoları yayınlandı.

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İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;

Emin Günenç
Emre Durak
Halim Baydur
Erdem Ekşioğlu
Hakan Kanık
Hikmet Tuğsuz
Kaan Kazgan
Asil Cengiz
Kader Karakaya
Atakan Işıktutan
Azim Kaan Güvenilir
Büşra Yalçın
Buse Akar
Özgür Özdemir
Melisa Emirbayer
Burak Yurdugör
Müzeyyen Seren Bayülken
Okay Köksal
Sami Levi
Bora Edin
Ecem Onaram
Seda Ocak
Begüm Güven
Serpil Uzunçavdar
Simge Olçun
Sıla Rümeysa Ökçek
Sude Burcu
Sinem Kılıç
Yağız Erdoğan
Yusuf Karakaya

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