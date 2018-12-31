Survivor 2019 yarışmacıları belli oldu mu? Acun Ilıcalı duyurdu

Acun Ilıcalı aynı zamanda bir ilki de gerçekleştirdiklerini söyleyerek Survivor yarışmacı adaylarını sosyal medya üzerinden duyurdu. İzleyicilerinin de oylarıyla Survivor'da Türkiye takımı belirlenmiş olacak.

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adayları hakkında sosyal medya hesabı üzerinden tanıtım videoları yayınlandı.

İşte Survivor Türkiye-Yunanistan'ın yarışmacı adaylarının isimleri;

Emin Günenç

Emre Durak

Halim Baydur

Erdem Ekşioğlu

Hakan Kanık

Hikmet Tuğsuz

Kaan Kazgan

Asil Cengiz

Kader Karakaya

Atakan Işıktutan

Azim Kaan Güvenilir

Büşra Yalçın

Buse Akar

Özgür Özdemir

Melisa Emirbayer

Burak Yurdugör

Müzeyyen Seren Bayülken

Okay Köksal

Sami Levi

Bora Edin

Ecem Onaram

Seda Ocak

Begüm Güven

Serpil Uzunçavdar

Simge Olçun

Sıla Rümeysa Ökçek

Sude Burcu

Sinem Kılıç

Yağız Erdoğan

Yusuf Karakaya