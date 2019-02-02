Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2019 Türk ve Yunan takımları!

Survivor Türkiye-Yunanistan, 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu sezon Survivor adası Türkiye ve Yunanistan'ı temsil eden takımların mücadelesine sahne olacak. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak kabul edilen Survivor kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Survivor 2019 bu sene Dominik'te yeni bir bölgede çekiliyor. Peki Survivor 2019 yarışmacıları kimler?

TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak isimlerin hepsi de birbirinden iddialı ve hırslı. Yarışmacılar arasında Hakan Kanık gibi daha önceden tanınan isimler de yer alıyor. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Türk kadrosunda yer alacak isimler şunlar;

Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.

YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?

Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;