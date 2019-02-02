Survivor 2019 yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2019 Türk ve Yunan takımları!

Survivor Türkiye-Yunanistan, 2 Şubat Cumartesi akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu sezon Survivor adası Türkiye ve Yunanistan'ı temsil eden takımların mücadelesine sahne olacak. Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olarak kabul edilen Survivor kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak. Survivor 2019 bu sene Dominik'te yeni bir bölgede çekiliyor. Peki Survivor 2019 yarışmacıları kimler?
TÜRK TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor 2019'da Türk takımı adına yarışacak isimlerin hepsi de birbirinden iddialı ve hırslı. Yarışmacılar arasında Hakan Kanık gibi daha önceden tanınan isimler de yer alıyor. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Türk kadrosunda yer alacak isimler şunlar;
Hakan Kanık, Sude Burcu, Yusuf Karakaya, Seda Ocak, Bora Edin, Ecem Onaran, Hikmet Tuğsuz, Kader Karakaya, Atakan Işıktutan, Melisa Emirbayer, Büşra Yalçın ve Okay Köksal.
YUNAN TAKIMI YARIŞMACILARI KİMLER?
Survivor Türkiye-Yunanistan'da mücadele edecek Yunan yarışmacılar da en az Türk takımında yer alan isimler kadar iddialı. Survivor Türkiye - Yunanistan'ın, Yunan kadrosundaki isimler şunlar;
Afroditi Skafida, Demi Tsaganou, Dimitra Vamvakousi, Dimitris Margaritis, İoulieta Kitrinou, Kiriakos Pelekanos, Nantia Mavroudea, Nikos Kosmas, Panagiotis Konstantinidis, Ria Kolovou, Spiros Gourdoupis ve Toni Stavratis.
HAKAN KANIK KİMDİR?
İstanbul’da yaşamını sürdüren Hakan Kanık, 1999 yılında dünyaya geldi. Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamladıktan sonra Muğla Sıktı Kocaman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi'nin heykel bölümünde eğitim görmeye başladı. Et konusunda kendisini geliştiren ve farklı mekanların mutfaklarında çalışan Hakan Kanık, özellikle et pişirme konusunda çok iddialı bir isim.
İtalyan mutfağını sevdiğini her fırsatta dile getiren Hakan Kanık aynı zamanda Survivor 2019 ilk yarışmacısı olarak açıklanmıştı.
SEDA OCAK KİMDİR?
Survivor 2019'ün resmi olarak açıklanan ikinci yarışmacısı Seda Ocak oldu. Bursalı olan Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güvenen Seda, “Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganı ile dikkat çekiyor.
Bursalı olan Seda Ocak, 34 yaşında eski milli atlet. Atletizm antrenörlüğü yapıyor. Parkurda kendisine çok güvenen Seda, “Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganı ile dikkat çekiyor. Günde iki antreman yaptık. Bazen havuzla beraber 3 antremana çıkardık. Bunun yanı sıra atış çalıştk. Zorlandık ve değdi. Parkurlarda gözümün kara olmasının işe yaracağını düşünüyorum. Korkum yoktur canım da tatlı değildir. Hırsıma güvenirim.
KADER KARAKAYA KİMDİR?
Kader Karakaya, 22 yaşında Bursalı. Fenerbahçe'de futbol eğitmenliği yapıyor.
MELİSA EMİRBAYER KİMDİR?
Melisa Emirbayer, 23 yaşında İzmir'de yaşıyor. 7 yaşından beri yüzme sporuyla ilgileniyor, Milli Takıma hizmet veriyor.
ECEM ONARAN KİMDİR?
Ecem Onaran, 29 yaşında İzmir'den katılıyor. spor eğitmeni
HİKMET TUĞSUZ KİMDİR?
Hikmet Tuğsuz, 32 yaşında Antalyalı. Güreş antrenörlüğü yapıyor.
ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
Atakan Işıktutan, 24 yaşında Rizeli. Crossfit atlet.
BÜŞRA YALÇIN KİMDİR?
Büşra Yalçın, 21 yaşında Tokatlı. İstanbul'da yaşıyor, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde okuyor. Profesyonel voleybolcu.
SADE BURCU KİMDİR?
Sude Burcu, 22 yaşında İzmirli. Milli tekvandocu. Son iki yılın Türkiye şampiyonu.
SURVIVOR 2019 OKAY KÖKSAL
Okay Köksal, 31 yaşında Artvinli. Milli güreşçi
SURVIVOR BORA EDİN
Bora Edin, 34 yaşında, İstanbullu. Crossfit eğitmeni
YUSUF KARAKAYA
Yusuf Karakaya, 24 yaşında Elazığ doğumlu. Profesyonel olarak Kickboks-Muay Thai yapıyor.
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