Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Kimlar takım kaptanı seçildi? İşte Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2020'nin yeni bölümünde çeyrek finalin ilk oyunları oynanmaya başladı. Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası haftanın kırmızı ve mavi takımları, takım kaptanlarının seçmelerinin ardından belli oldu.

SURVIVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar bu akşam parkurda en hızlı olmak için mücadele etti.

Parkuru en hızlı bitiren 2 kişinin kaptan olacağı mücadelede, yarışmacılar zorlu parkurda adeta rüzgar gibi esti.

Çok önemli olan kaptanlık oyununda en hızlı olan isimler Elif ve Yasin oldu. Böylelikle bu haftanın kaptan olan isimleri Elif ve Yasin oldu. Elif ve Yasin kırmızı ve mavi takım için tek tek yarışmacı seçme hakkı elde etti. Birinci kaptan olan Elif parkuru tam 27 saniyeyle tamamladı, ikinci kaptan olan Yasin ise mücadeleyi 28 saniyeyle tamamladı.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de bu haftanın kaptanlık oyununu kazanarak 1. kaptan olmaya hak kazanan isim Elif oldu ve kırmızı takımda yer almaya seçti. Elif, birinci olmasının ardından ilk yarışmacı seçme hakkına da sahip oldu. Elif'in kaptan olduğu kırmızı takımda Sercan, Berken ve Evrim de yer aldı.