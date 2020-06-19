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Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Kimlar takım kaptanı seçildi? İşte Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 00:36 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 18 Haziran Perşembe ekrana gelen son bölümünde çeyrek final dönemi başladı. Kırmızı ve mavi takım kaptanlarını seçmek için 8 yarışmacı parkurda mücadele etti. Sercan, Yasin, Elif, Evrim, Nisa, Barış, Cemal Can ve Berkan kaptan olabilmek için mücadele etti. Oyun sonunda kaptan olan iki yarışmacı, bu haftanın kırmızı ve mavi takımlarını belirledi. Peki Survivor'da yeni takım kaptanları kimler oldu? İşte Survivor çeyrek finalde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım yarışmacıları.

Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Kimlar takım kaptanı seçildi? İşte Survivor'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2020'nin yeni bölümünde çeyrek finalin ilk oyunları oynanmaya başladı. Survivor'da kaptanlık oyunu sonrası haftanın kırmızı ve mavi takımları, takım kaptanlarının seçmelerinin ardından belli oldu.

SURVIVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar bu akşam parkurda en hızlı olmak için mücadele etti.
Parkuru en hızlı bitiren 2 kişinin kaptan olacağı mücadelede, yarışmacılar zorlu parkurda adeta rüzgar gibi esti.

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Çok önemli olan kaptanlık oyununda en hızlı olan isimler Elif ve Yasin oldu. Böylelikle bu haftanın kaptan olan isimleri Elif ve Yasin oldu. Elif ve Yasin kırmızı ve mavi takım için tek tek yarışmacı seçme hakkı elde etti. Birinci kaptan olan Elif parkuru tam 27 saniyeyle tamamladı, ikinci kaptan olan Yasin ise mücadeleyi 28 saniyeyle tamamladı.

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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de bu haftanın kaptanlık oyununu kazanarak 1. kaptan olmaya hak kazanan isim Elif oldu ve kırmızı takımda yer almaya seçti. Elif, birinci olmasının ardından ilk yarışmacı seçme hakkına da sahip oldu. Elif'in kaptan olduğu kırmızı takımda Sercan, Berken ve Evrim de yer aldı.

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MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de bu haftanın kaptanlık oyununda performansıyla 2. olan ve 2. kaptan olmaya hak kazanan isim Yasin oldu. Müthiş performansının ardından mavi takım kaptanı olan Yasin, tek tek yarışmacıları seçti ve mavi takımda yer alacak isimler belirledi. Yasin takımına Cemal Can, Nisa ve Barış'ı seçti.

SURVIVOR YENİ ELEME SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Survivor 2020 çeyrek final döneminde cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde parkura çeyrek finale kalan sekiz yarışmacının tamamı çıkacak ve performansta birinci olan kişi, toplanan ada konseyinde bir eleme adayı söyleyecek, günün birincisi de bu şekilde belli olurken; konseydeki adı söylenen aday ve ilk günün birincisi ertesi gün yapılacak yarıştan muaf tutulacak.

Pazar günü ise kalan altı kişi tekrar yarışacak ve günün birincisi dokunulmazlık kazanırken, gün sonunda toplanan konseyinde, günün birincisi yeni bir eleme adayı daha gösterecek.

Pazartesi akşamı ise son kez bir aday daha çıkacak ve son eleme adayı da böylece belirlenmiş olacak.

Cumartesi, pazar ve pazartesi günü belirlenen eleme adayları, her hafta olduğu gibi yine Salı akşamları toplanacak eleme konseyinde buluşacak. SMS sıralamaları yarışmacıların kaderini belirlese de, artık öncelik adil bir performans yarışından geçecek. Özellikle de Pazartesi günü son dörde kalan yarışmacıların parkurda göstereceği performans nefesleri kesecek.

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