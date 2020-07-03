Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Survivor'da kimler takım kaptanı seçildi? İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor'daki son kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi. 14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor'daki son takımlar, bir hafta boyunca ödül ve dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.

SURVİVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020'de kaptanlık mücadelesi için kalan son 6 yarışmacı karşı karşıya geldi. Parkurda adeta fırtına gibi esen yarışmacılar, yeni haftada kaptan olabilmek için birbirlerinden daha hızlı olmaya çalıştı.

Sercan, Elif, Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan'ın yer aldığı kaptanlık oyununda en iyi 2 performansı sergileyerek kaptan olmaya hak kazanan isimler belli oldu. Müthiş mücadelelerin sonunda bu haftanın kaptan olan isimleri Cemal Can ve Berkan oldu.

İlk kaptanlığı kazanan Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de kaptanlık oyununun ardından kırmızı takım kaptanlığını kazanan Berkan kendi takımını belirledi. Survivor'da bu hafta kırmızı takım Berkan (kaptan), Barış ve Elif'ten oluştu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor'da mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can kendine yakın olan isimleri takımına seçti. Cemal Can'ın kaptan olduğu mavi takımda Sercan ve Yasin de yer aldı.



