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Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Survivor'da kimler takım kaptanı seçildi? İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 00:01 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin 2 Temmuz Perşembe ekrana gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da büyük final öncesindeki son takım oyununda, Elif, Yasin, Cemal Can, Barış, Berkan ve Sercan takım kaptanları olabilmek için yarıştı. Zorlu oyunda parkurda en hızlı olan iki isim ise mavi ve kırmızı takımların yeni kaptanları oldu. Oyunun ardından kaptanlar yeni takımları belirledi. Peki Survivor'da kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni mavi ve kırmızı takımlar nasıl oluştu?

Survivor 2020'de yeni takımlar nasıl oldu? Survivor'da kimler takım kaptanı seçildi? İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor'daki son kaptanlık oyununun ardından kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belli oldu. Son 6 kişi kalan yarışmacılardan 3'ü kırmızı, diğer 3'ü ise mavi takıma seçildi. 14 Temmuz'da final yapacak olan Survivor'daki son takımlar, bir hafta boyunca ödül ve dokunulmazlık oyunlarında karşı karşıya gelecek.

SURVİVOR'DA KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI?

Survivor 2020'de kaptanlık mücadelesi için kalan son 6 yarışmacı karşı karşıya geldi. Parkurda adeta fırtına gibi esen yarışmacılar, yeni haftada kaptan olabilmek için birbirlerinden daha hızlı olmaya çalıştı.

Sercan, Elif, Cemal Can, Yasin, Barış ve Berkan'ın yer aldığı kaptanlık oyununda en iyi 2 performansı sergileyerek kaptan olmaya hak kazanan isimler belli oldu. Müthiş mücadelelerin sonunda bu haftanın kaptan olan isimleri Cemal Can ve Berkan oldu.

İlk kaptanlığı kazanan Cemal Can mavi takımın kaptanı olurken, Berkan ise kırmızı takım kaptanı oldu.

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KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2020'de kaptanlık oyununun ardından kırmızı takım kaptanlığını kazanan Berkan kendi takımını belirledi. Survivor'da bu hafta kırmızı takım Berkan (kaptan), Barış ve Elif'ten oluştu.

MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor'da mavi takım kaptanlığını kazanan Cemal Can kendine yakın olan isimleri takımına seçti. Cemal Can'ın kaptan olduğu mavi takımda Sercan ve Yasin de yer aldı.

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