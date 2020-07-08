Survivor 2020'den elenen Sercan Yıldırım'a Barış'tan Nisa itirafı: Ben seni hiçbir zaman satmadım

Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında bu hafta elemeye kalan isimler Yasin, Berkan ve Sercan arasından en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Survivor'dan bu hafta elenen isim mavi takımdan Sercan Yıldırım oldu. Sercan, son 6 dokunulmazlık oyunun 5'ini kazanmış, ancak birinde Cemal Can'a kaybetmişti. Cemal Can'ın aday gösterdiği Sercan, büyük final öncesinde yarışmadan elendi.
Survivor'dan elenen Sercan, veda konuşmasında ise, "Duygusallığım elendiğim için değil burada geçirdiğim vakit için. Survivor hayatımı etkiledi. Burada her şeyi yaşadım diyebilirim. Burası beni yeniden hayata döndürdü. İçim rahat gidiyorum, buradakiler de burada olmayanlar da bana çok şey kattı. Ben buradaki tüm yarışmacı arkadaşlarımı ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum" dedi.
Acun Ilıcalı ise "Yıllarca unutulmayacak bir performans sergiledin. Tarzın, tavrın, efendiliğinle. Benim için daha ileriye gitmesi gereken bir yarışmacıydın. Üzüldüm. Buradan başın dik olarak çıkıyorsun. Dışarıda takdiri çok daha iyi duyacaksın. Eminim Bursaspor'da şampiyon olduğun dönemin tazelendiğini hissedeceksin" şeklinde konuştu.
Sercan'ın vedası sırasında duygusal anlar yaşandı. Adadaki yakın dostu Elif, Sercan'ın elenmesinin ardından gözyaşlarına boğuldu. Sercan ile vedalaşırken zor anlar yaşayan Elif, "Kendin için savaştın, benim için savaştın ama ben seni koruyamadım" ifadelerini kullandı. Sercan ise Elif'i teselli etmeye çalıştı.
Survivor'da Sercan'ın vedası sırasında ise en ilginç sözler uzun zamandır aralarının açık olduğu Barış'tan geldi.
Barış, Sercan'a sarılarak veda ederken, "Nisa olayında ben seni hiçbir zaman satmadım" dedi. Sercan ise "Yok tabi, o konuyu hiç bir zaman şey yapma" diyerek Barış'a destek verdi.
Survivor'da Sercan ile Nisa arasında yaşananlar uzun süre gündem olmuştu.
Nisa ise Sercan'ın kendisini eleme adayı yapmasının ardından "İntikam için yaptı" demesiyle eski defterler yeniden açılmıştı.
Nisa ile aralarında tek taraflı bir şey yaşanmadığını söyleyen Sercan ise kendisine gönderilen notları açıklamıştı.
Nisa'nın 'Hep orada' yazdığı kağıdı ve doğum gününde çizdiği resmin olduğu kartı gösteren Sercan, " Ben hiç bir zaman platonik bir şey yaşamadım. Herkes bilsin ki, hiç bir zaman tek taraflı olmadı" demişti.
İlerleyen günlerde ise konunun üzerine giden Acun Ilıcalı, Sercan olayıyla ilgili Nisa ve Gizem arasındaki ses kaydını yayınlamıştı. Sercan'dan gelen notu Nisa'ya getiren Gizem'in sevinci dikkat çekerken, Nisa ise Sercan ile ilgilenmediğini ve bir sevgilisi olduğunu itiraf etmişti. Acun Ilıcalı ise Gizem nedeniyle ortada bir iletişim kopukluğu yaşandığını ve olayın yanlış anlaşıldığını söylemişti. Sercan ise konuyu kendisinin açmak istemediğini söylemiş ve Nisa'dan özür dilemişti.
Sercan bir sonraki konseyde yine Nisa'nın adını söylemiş ve Nisa elenerek veda etmişti.
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