Survivor 2020'den elenen Sercan Yıldırım'a Barış'tan Nisa itirafı: Ben seni hiçbir zaman satmadım

Survivor 2020'nin 129. bölüm konsey toplantısında bu hafta elemeye kalan isimler Yasin, Berkan ve Sercan arasından en az oyu alan isim yarışmaya veda etti. Survivor'dan bu hafta elenen isim mavi takımdan Sercan Yıldırım oldu. Sercan, son 6 dokunulmazlık oyunun 5'ini kazanmış, ancak birinde Cemal Can'a kaybetmişti. Cemal Can'ın aday gösterdiği Sercan, büyük final öncesinde yarışmadan elendi.

"SURVIVOR BENİ YENİDEN HAYATA DÖNDÜRDÜ"

Survivor'dan elenen Sercan, veda konuşmasında ise, "Duygusallığım elendiğim için değil burada geçirdiğim vakit için. Survivor hayatımı etkiledi. Burada her şeyi yaşadım diyebilirim. Burası beni yeniden hayata döndürdü. İçim rahat gidiyorum, buradakiler de burada olmayanlar da bana çok şey kattı. Ben buradaki tüm yarışmacı arkadaşlarımı ayrı ayrı çok seviyorum. Ailemi, sevenlerimi gururlandırdığımı düşünüyorum" dedi.

ACUN ILICALI: BURADAN BAŞIN DİK ŞEKİLDE ÇIKIYORSUN

Acun Ilıcalı ise "Yıllarca unutulmayacak bir performans sergiledin. Tarzın, tavrın, efendiliğinle. Benim için daha ileriye gitmesi gereken bir yarışmacıydın. Üzüldüm. Buradan başın dik olarak çıkıyorsun. Dışarıda takdiri çok daha iyi duyacaksın. Eminim Bursaspor'da şampiyon olduğun dönemin tazelendiğini hissedeceksin" şeklinde konuştu.