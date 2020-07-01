Survivor'da Nisa ve Sercan ses kaydı olay oldu! İşte Survivor'da Nisa, Gizem ve Sercan ses kaydının tamamı

Survivor'da Nisa ve Sercan olayını aydınlatan ses kaydını Acun Ilıcalı yayınlandı. Ses kaydı içerisinde yer alan Gizem ayrıntısına dikkat çeken Ilıcalı, Survivor Nisa-Sercan arasındaki köprünün Gizem tarafından atıldığını, bu nedenle taşınan bilgilerin her iki taraf için de yanıltıcı olabileceğini açıkladı.

İŞTE SES KAYDININ TAMAMI

Survivor'da 6 Nisan günü yayınlanan bölümde açık arttırma oyunu sırasında Sercan'dan gelen bir not üzerine Nisa ve Gizem arasında konuşma yaşanıyor. İkili arasındaki konuşma sırasında kameraların kayıt yapmadığı ancak mikrofonların açık kaldı. Sercan'dan Nisa'ya gelen notu gören Gizem'in sevinci dikkat çekti. İşte Nisa ve Gizem'in Sercan konuşmasının tamamı:

Nisa: Gel buraya,gel

Gizem: Dur, geliyorum, dur.

Nisa: Bak, böyle başlıyor.

Gizem: Aç. Tut onu.

Nisa: Bak, şimdi dinle.

Gizem: Al bunu çabuk. Anlatsana. Çok mutluyum şu an. Bu seni artık 850 bin ay idare eder.

Nisa: Hayır ya ne alaka?

Gizem: Etsin. Manyak mısın? Döveceğim seni artık ya. Yeter ya.

Nisa: Niye ya?

Gizem: Çok tatlı çünkü

Nisa: Ama ben istemiyorum

Gizem: Tamam, bakarsın işte.

Nisa: Erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum. Bununla değil.

Gizem: Tamam canım, evlenmeyiver. Nisa dur ya