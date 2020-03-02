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  4. Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları kimler oldu? 4 yeni yarışmacı Survivor ünlüler ve gönüller takımlarına katıldı

Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları kimler oldu? 4 yeni yarışmacı Survivor ünlüler ve gönüller takımlarına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 22:03 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımlarına 4 yeni yarışmacı katıldı. Survivor'dan diskalifiye olan Erman ve Fatma'nın yerine gelen yeni yarışmacılar, ödül oyunu öncesinde adaya geldi. Peki Survivor'ın yeni yarışmacıları kimler?

Survivor 2020'nin yeni yarışmacıları kimler oldu? 4 yeni yarışmacı Survivor ünlüler ve gönüller takımlarına katıldı

Survivor 2020'de ünlüler takımından Erman Altıkardeş, yaşadığı tartışmalar ve agresif tavırları nedeniyle, gönüllülerden ise Fatma yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışmadan diskalifiye edildi. Acun Ilıcalı ise ayrılan yarışmacıların yerine 4 yeni ismin Survivor'a katılacağını duyurdu.

Survivor'ın yeni yarışmacıları, 2 Mart Pazartesi ekrana gelen bölümde ödül oyunu öncesinde adaya geldi. Takımlarına katılan yeni yarışmacılar kendilerini tanıttılar.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Survivor'da yeni yarışmacılar belli oldu. Diskalifiye olan yarışmacıların yanı sıra, yarışmaya ünlüler takımına da iki isim katıldı. Survivor'ın yeni yarışmacıları basketbolcu Gizem Birdal, plates hocası Berkan Karabulut, kick boksçu Yunus Emre Özden ve jimnastikçi Aşkım Burçe Tunay oldu.
Gizem Birdal ve Yunus Emre Özden gönüllüler takımına, Yunus Emre Özden ve Aşkım Burçe Tunay ise ünlüler takımına katıldı.

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