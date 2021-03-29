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Survivor 2021 birleşme partisine Cemal Can Canseven, Kahraman şarkısıyla damga vurdu! Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir?

29.03.2021 02:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven, Survivor 2021'in birleşme partisinde sahne aldı. Bir yıl aradan sonra yeniden Dominik'e giden Cemal Can Canseven, birleşme partisine yaptığı sahne şovuyla damga vurdu. Kahraman isimli şarkısını seslendiren Cemal Can, daha sonra ise DJ olarak partide sahne aldı.

Survivor 2021 birleşme partisine Cemal Can Canseven, Kahraman şarkısıyla damga vurdu! Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven kimdir?

Survivor’ın son şampiyonu olan Cemal Can Canseven, Survivor 2021'in 28 Mart Pazar akşamı ekrana gelen son bölümünde birleşme partisinde şov yaptı.

Geçen sezon Survivor'da yapılan müzik yarışmasını da kazanan Cemal Can, partide sahne aldı. Çıkardığı single çalışması 'Kahraman' ile dikkatleri üzerine çeken Cemal Can, şarkısını seslendirdikten sonra DJ olarak partide sahne aldı.

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Cemal Can, "Geçen sene birleşme partisinde ilk defa şarkı söyleyebildiğimi anladım. Bir sene geçmeden bir hayalimi burada gerçekleştiriyorum" ifadelerini kullandı.

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CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

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Canseven, İzmir'de dünyaya geldi ve 24 yaşındadır. Annesi Rizeli olan Canseven’in babası Selanik göçmenidir. 9 yaş büyük ablası var. Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite nedeniyle İstanbul'a geldi. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başladı. sonrasında okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamış ve daha sonra bu alanda uzmanlaşmıştır.

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Sosyal medya fenomenlerinden Danla Bilic’in yakın arkadaşıdır. Cemal Can Canseven Survivor 2020’nin şampiyonu olmuştur. 2021 Mart'ta Kahraman adında şarkısını çıkarmıştır. Başarılı isim 1.86 boyundadır.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Cemal Can Canseven
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