Jason Derulo Survivor birleşme partisine damga vurdu! Jason Derulo'dan Survivor yarışmacılarını güldüren tuvalet sorusu!

Survivor Türkiye 2021'in 28 Mart Pazar akşamı ekrana gelen 57. yeni bölümünde yarışmacılar birleşme partisinde coştu. Birleşme partisine ise Jason Derulo damga vurdu. Partide konser veren dünyaca ünlü star Jason Derulo müthiş bir sahne gösteri ile sevilen şarkılarını seslendirdi.

Jason Derulo konserden sonra yarışmacılarla bir araya geldi ve Survivor hakkında merak ettiklerini sordu.

Şarkıları Youtube’da izlenme rekorları kıran Jason Derulo, konser sonrasında ise Survivor yarışmacıları ile yaptığı sohbette yarışmada en çok zorlandıklarını ve lavabo ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri gibi ilginç sorular yöneltti.

Dominik'te olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren dünyaca ünlü yıldız "Çocukluğumdan beri izlediğim bir şov ve insanlar bedenleriyle böyle inanılmaz şeyler yaptığında hep etkileniyorum" dedi.

Yarışmacılara, en çok zorlandıkları şeyi soran Derulo, açlık yanıtını aldı.



'Lavaboya nereye gidiyorsunuz' sorusunu yönelten ünlü yıldız ve yarışmacılar arasında güldüren diyalog yaşandı.