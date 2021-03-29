Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2021 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor 2021’de birleşme partisi heyecanı yaşandı. 28 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Survivor 57. bölümde birleşme partisi ile yarışmacılar baştan aşağıya yenilendi. Survivor şarkı yarışmasında ise yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. Yarışmayı kazanan kişi büyük ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR 2021 ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor’d birleşme partisinin klasik müzik yarışması ekrana geldi. Survivor 2021 yarışmacıları, karaoke sahnesinde müzik becerilerini sergiledi.

Bu sene farklılık yapılan oylama oldu. Her yarışmacı, karşı takımın yarışmacıları tarafından oylandı.

Son olarak finale kalan İlayda, Aleyna Kalaycıoğlu tekrar sahne aldı ve şarkılarını bir kez daha seslendirdi. Finalde oylama ise şampiyon olmasını istedikleri ismin yazılması ile ortaya çıktı. Son oylama sonucunda Survivor 2021 birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

CEMAL CAN CANSEVEN’DEN ÖZEL ŞOV!

Survivor’ın son şampiyonu olan Cemal Can, birleşme partisinde özel bir sahne şovu yaparak ve birçok şarkı seslendirdi.

Şarkıları Youtube’da izlenme rekorları kıran Jason Derulo, Survivor yarışmacıları için müthiş bir sahne gösteri ile sevilen şarkılarını seslendirdi.