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Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2021 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

29.03.2021 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan belli oldu. Survivor ünlüler ve gönüllüler takımları yarışmacıları, birleşme partisi şarkı yarışmasında seçtikleri şarkılarla performans sergiledi. Birleşme partisinde yarışmacılar Jason Derulo konseriyle de eğlenceli anlar yaşadı. Survivor'ın son şampiyonu Cemal Can Canseven, özel bir sahne gösterisi yaptı. Peki, Survivor 2021 şarkı yarışmasını kim kazandı? Şarkı yarışması ödülü neydi?

Survivor şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte Survivor 2021 birleşme partisi şarkı yarışması birincisi

Survivor 2021’de birleşme partisi heyecanı yaşandı. 28 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Survivor 57. bölümde birleşme partisi ile yarışmacılar baştan aşağıya yenilendi. Survivor şarkı yarışmasında ise yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. Yarışmayı kazanan kişi büyük ödülün sahibi oldu.

SURVIVOR 2021 ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor’d birleşme partisinin klasik müzik yarışması ekrana geldi. Survivor 2021 yarışmacıları, karaoke sahnesinde müzik becerilerini sergiledi.

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Bu sene farklılık yapılan oylama oldu. Her yarışmacı, karşı takımın yarışmacıları tarafından oylandı.

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Son olarak finale kalan İlayda, Aleyna Kalaycıoğlu tekrar sahne aldı ve şarkılarını bir kez daha seslendirdi. Finalde oylama ise şampiyon olmasını istedikleri ismin yazılması ile ortaya çıktı. Son oylama sonucunda Survivor 2021 birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

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CEMAL CAN CANSEVEN’DEN ÖZEL ŞOV!

Survivor’ın son şampiyonu olan Cemal Can, birleşme partisinde özel bir sahne şovu yaparak ve birçok şarkı seslendirdi.

Şarkıları Youtube’da izlenme rekorları kıran Jason Derulo, Survivor yarışmacıları için müthiş bir sahne gösteri ile sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Konser sonrasında ise Survivor yarışmacıları ile yaptığı sohbette yarışmada en çok zorlandıklarını ve lavabo ihtiyaçlarını nasıl giderdikleri gibi ilginç sorular yöneltti.

BİRLEŞME PARTİSİ FUTBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye son bölümde birleşme partisi futbol maçı nefesleri kesen mücadele içinde geçti. Survivor 2021 takımına Sercan Yıldırım ve Ardahan Uzkanbaş’ın katıldığı futbol maçında birbirinden güzel goller ekrana geldi. Acun Medya’dan Oğulcan Engin ile Survivor 2021’den Steven Salam, geceye attığı golleri ile damgalarını vurdu. Kıran kırana mücadele sonunda Acun Medya, Survivor 2021’i 8-5 yenmeyi başardı.

ANNELERİNİZE SORDUK OYUNUNDA EĞLENCELİ ANLAR!

Survivor 2021’de yarışmacıların annelerine sorulan sorulara verdikleri cevaplar gülme krizine soktu. Survivor 2021 yarışmacıları, annelerinin verdikleri cevapları tahmin etmeye çalışırken onların verdikleri yanıtlar karşısında çok şaşırdı. Eğlenceli anların yaşandığı oyunda toplam 16 soru soruldu. Bu sorulara verilen cevapların 14 tanesini doğru eden Poyraz, oyunu kazanarak annesinden gelen videolu mesajı izleme şansına erişti. Ayrıca Poyraz’ın ailesine üç tane akıllı cep telefonu hediye edilecek.

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TV8 survivor Cemal Can Canseven
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