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Survivor 2021'de Acun Ilıcalı'dan İsmail Balaban ile tartışan Çağrı Atakan'a uyarı: Bunlar kavgadan bir önceki konuşmalar!

05.04.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de agresif tavırlarıyla dikkat çeken ve daha önce de ceza alan ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan yine gündem oldu. Survivor'da takım arkadaşı İsmail ile tartışan Çağrı'nın sert sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Konseyde Çağrı'yı uyaran Ilıcalı, "Senin sözlerin sokakta kavgadan bir önceki sözler. Bunun bir adım sonrası kavgadır. Bunu istemiyorum" dedi.

Survivor 2021'de Acun Ilıcalı'dan İsmail Balaban ile tartışan Çağrı Atakan'a uyarı: Bunlar kavgadan bir önceki konuşmalar!

Survivor Türkiye'de 13. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrası takımlar konseyde bir araya geldi. Bir önceki konseyde olduğu gibi yine ünlüler takımı arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Ünlüler takımında İsmail Balaban ile Çağrı Atakan arasında yaşanan tartışma sonrasında Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi.

"BU SÖZLERDEN SONRASI KAVGA"

Konseyde Çağrı Atakan'ı uyaran Acun Ilıcalı, "Senin konuşma tarzın böyle 'döverim'e bağlanıyor. Farkında mısın bilmiyorum.
Erkekle konuşurken 'Yap da görelim', 'Hadi bilmen ne yapsana' gibi sözler. Bunların hepsi sokakta kavgadan bir önceki konuşmalar. Ondan sonra kavga çıkar zaten" dedi.

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"FAZLA ŞÜPHECİSİN"

Çağrı'ya fazla şüpheci olduğunu söyleyen Acun, "Bir kadınla tartışırken normal konuşuyorsun. İsmail'le konuşmana bakıyorum. Garip bir mod. Sen en güçlüyle konuşurken bile şiddetin bir önü konuşmalar yapıyorsun. Bunları istemiyorum ben. Biraz fazla şüphecisin. 'Sms oylamasında birinci çıktım diye mi böyle yapıyorsunuz?' diye sorguluyorsun. İnsanların kafasında bu kadar hesap kitap dönmüyordur diye düşünsene biraz da" ifadelerini kullandı.

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"İSMAİL'İ KAVGADA YENEMEM"

Kendisinin bu huyunun farkında olduğunu ve düzeltmek istediğini söyleyen Çağrı ise "Bir kere karşımdaki erkek ve baya güçlü bir erkek. Tam tersi orada karşılıklı İsmail'le güç olarak onu yenemem. Kavgada bir şey yapabilmem şansım çok az ama yüreğim
çok kuvvetli. Ben o frekanstan konuşabiliyorum. Ama içimi bilen insan bunu önemsemiyor. Bunu değiştirmek istiyorum" şeklinde konuştu.
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ÇAĞRI DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

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Daha önce de sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen Çağrı Atakan, 5 ödülden men cezası almıştı. Ilıcalı, Çağrı'ya "Survivor'dan ayrılırsan mutlu olurum" demiş, ancak Çağrı özür dileyerek kalmak istediğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Çağrı Atakan
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