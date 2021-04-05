Survivor 2021'de Acun Ilıcalı'dan İsmail Balaban ile tartışan Çağrı Atakan'a uyarı: Bunlar kavgadan bir önceki konuşmalar!

Survivor Türkiye'de 13. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu sonrası takımlar konseyde bir araya geldi. Bir önceki konseyde olduğu gibi yine ünlüler takımı arasında büyük bir gerginlik yaşandı. Ünlüler takımında İsmail Balaban ile Çağrı Atakan arasında yaşanan tartışma sonrasında Acun Ilıcalı'dan uyarı geldi.

"BU SÖZLERDEN SONRASI KAVGA"

Konseyde Çağrı Atakan'ı uyaran Acun Ilıcalı, "Senin konuşma tarzın böyle 'döverim'e bağlanıyor. Farkında mısın bilmiyorum.

Erkekle konuşurken 'Yap da görelim', 'Hadi bilmen ne yapsana' gibi sözler. Bunların hepsi sokakta kavgadan bir önceki konuşmalar. Ondan sonra kavga çıkar zaten" dedi.

"FAZLA ŞÜPHECİSİN"

Çağrı'ya fazla şüpheci olduğunu söyleyen Acun, "Bir kadınla tartışırken normal konuşuyorsun. İsmail'le konuşmana bakıyorum. Garip bir mod. Sen en güçlüyle konuşurken bile şiddetin bir önü konuşmalar yapıyorsun. Bunları istemiyorum ben. Biraz fazla şüphecisin. 'Sms oylamasında birinci çıktım diye mi böyle yapıyorsunuz?' diye sorguluyorsun. İnsanların kafasında bu kadar hesap kitap dönmüyordur diye düşünsene biraz da" ifadelerini kullandı.