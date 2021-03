Çağrı Atakan Survivor'dan ayrıldı mı? Survivor Çağrı kararını açıkladı: Gururumu bir kenara bırakıyorum

"BEN SANA ASLA 'GİT' DEMEDİM"

Acun Ilıcalı da Çağrı'nın kararını açıklamasından sonra konuştu.



Çağrı'ya kendisiyle şahsi bir problemi olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Öncelikle benim seninle şahsi bir problemim asla yok. Buraya aldığım her kişiyi sevdiğim için aldım. Senin bundan sonra sorun çıkarmama ihtimalin varsa onu kaybetmeyelim. Sana bir ültimatom vereyim, sen de bundan sonra sorun çıkarma ve devam et diye. Ama biliyorsun ki sen o konseye bile çıkadan giderdin. Arkadaşlarına da hemen açıklama yapardım. Seninki öfke kontrolü sorunu. Bence doğru karar verdin. Bunun gururla bir ilgisi yok. Ben sana asla 'Git' demedim. Biz seninle her zaman abi kardeşiz. Seni seven bir abin senin düzelmeni istiyor. Bunun ana konusu bu" ifadelerini kullandı.