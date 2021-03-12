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Çağrı Atakan Survivor'dan ayrıldı mı? Survivor Çağrı kararını açıkladı: Gururumu bir kenara bırakıyorum

12.03.2021 00:59 | Son Güncelleme:
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Çağrı Atakan Survivor'dan ayrıldı mı? Survivor Çağrı kararını açıkladı: Gururumu bir kenara bırakıyorum

Survivor 2021'de sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüyen ve bağıran ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan'a Acun Ilıcalı ödüllerden men cezası vermişti. Acun'un "Survivor'ı bırakırsan mutlu olurum, kararını ver" dediği Çağrı süre istemişti. Survivor son bölümdeki konseyde Çağrı Atakan kararını açıkladı. Çağrı "Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kararımı verdim" sözleriyle Survivor'dan ayrılıp ayrılmayacağını açıkladı.

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'in 45. yeni bölümü 11 Mart Perşembe akşamı ekrana geldi. Acun Ilıcalı, Barış'ın sakatlığı nedeniyle acil durum konseyini topladı.

ACUN'UN SURVIVOR'DAN AYRILMASINI İSTEDİĞİ ÇAĞRI KARARINI AÇIKLADI

Ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan ise konseyde söz istedi ve yarışma için kararını açıkladı. Survivor'da geçtiğimiz günlerde ekrana gelen ödül oyununda Çağrı, gönüllüler takımı yarışmacılarına kızmış ve kavga etmişti. Sunucu Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter" diye uyardığı Çağrı daha da çılgına dönmüş ve Ceylan'a bağırarak üzerine yürümüştü.

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Acun Ilıcalı ise konseyde Çağrı'ya beş ödülden men cezası verdiğini açıklamış ve "Arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum.Yarışmayı bırakıyorum dersen mutlu olurum. Şimdi bize kararını söyle” demişti. Bunun üzerine gözyaşları içinde kalan Çağrı, son kararını açıklamak için bir hafta süre istemişti. Acil durum konseyinde ise Çağrı, aldığı kararı açıkladı.

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"GURURUMU BİR KENARA BIRAKARAK..."

Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Çağrı Atakan, "Gururumu bir kenara bırakarak annemi mutlu etmek için Survivor'da kalacağım" dedi. Çağrı Survivor'dan ayrılmama nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"O gece pişmanlığımı dile getiremedim. Buraya gelmeden Türkiye'nin en çok izlenen dizisi, Çukur ailesini bıraktım. Buraya gelirken ikinci hedefim Acun Medya ailesinin bir parçası olabilmeyi hedefliyordum. Birinci hedefim ise annemdi. Annemi gururlandırabilmek onu üzmemek istiyordum.

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3 sene önceye kadar oyunculukla alakam yoktu. Annem kanser oldu ve onu ben kanser ettim. Çok üzdüm annemi ve ondan sonra onu üzmeyeceğime yemin ettim. Çukur dizisinde rol almaya başladım ve annem de hayata tutundu ben
oyuncu olunca. Sizden böyle tepki almam beni çok üzdü mahvetti. Abi kardeş gibi olacağımızı düşünmüştüm. Sizden süre istemiştim. O gece uyumadım ve sabah kararımı verdim"

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Siz bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim, ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kararımı verdim. Kusura bakmayın Acun bey gururumu bir kenara bırakarak annemi mutlu etmeye çalışacağım. Ama asla onu üzecek şeyler yapmamaya gayret edeceğim. Onu çok seviyorum bir daha böyle şeyler olmayacak üzülmesini hiç istemiyorum onu mutlu etmek istiyorum"

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"BEN SANA ASLA 'GİT' DEMEDİM"

Acun Ilıcalı da Çağrı'nın kararını açıklamasından sonra konuştu.

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Çağrı'ya kendisiyle şahsi bir problemi olmadığını söyleyen Ilıcalı, "Öncelikle benim seninle şahsi bir problemim asla yok. Buraya aldığım her kişiyi sevdiğim için aldım. Senin bundan sonra sorun çıkarmama ihtimalin varsa onu kaybetmeyelim. Sana bir ültimatom vereyim, sen de bundan sonra sorun çıkarma ve devam et diye. Ama biliyorsun ki sen o konseye bile çıkadan giderdin. Arkadaşlarına da hemen açıklama yapardım. Seninki öfke kontrolü sorunu. Bence doğru karar verdin. Bunun gururla bir ilgisi yok. Ben sana asla 'Git' demedim. Biz seninle her zaman abi kardeşiz. Seni seven bir abin senin düzelmeni istiyor. Bunun ana konusu bu" ifadelerini kullandı.

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survivor Çağrı Atakan
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