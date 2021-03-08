Survivor 2021'de Barış ve Doğan kavgası! "Karaktersizsin" sözü ortalığı karıştırıyor!

Survivor Türkiye 2021'de 9. haftanın dokunulmazlık oyunları oynandı ve 2 oyunu da kaybeden gönüllüler takımı 3 eleme adayı çıkardı.

DOĞAN VE BARIŞ'IN 'KARAKTERSİZSİN' KAVGASI!

Survivor'ın 8 Mart'ta yayınlanacak olan yeni bölümünde ise her iki takım bu defa ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Survivor'ın yayınlanan yeni bölüm tanıtımına ise ünlüler takımındaki kavga damga vurdu.

Ünlüler takımı kampında Doğan'ın "Sen karakterini burada belli ediyorsun. Anladın mı?" sözleri karşısında Barış çok sinirleniyor.



Arkadaşlarının tutmakta zorlandığı Barış'ın "Ne karakterinden konuşuyorsun? Karakterden konuşma seni var ya..." sözleri karşısında ise Doğan herkesi şoke eden bir yanıt veriyor.

Doğan'ın "Karatersizsin oğlum sen" sözlerini duyan Barış çılgına dönüyor.

Kendisini tutan takım arkadaşlarından kurtulan Barış, Doğan'a saldırmak için koşmaya başlıyor.



İkili arasında ne yaşandığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

