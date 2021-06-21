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Survivor 2021'de eleme adayı olan Yiğit Poyraz: Hayal kırıklığına uğradım

21.06.2021 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de büyük finale günler kaldı. Survivor'ın favori yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz ise yarı final öncesindeki son elemede potaya girdi. Son günlerde oyun kazanamadığı için elemeye kaldığını söyleyen Yiğit Poyraz, hayal kırıklığına uğradığını dile getirdi.

Survivor 2021'de eleme adayı olan Yiğit Poyraz: Hayal kırıklığına uğradım

Survivor 2021 yarışması 6 aydır Dominik'te süren macerayı İstanbul'daki büyük finalle noktalayacak. Survivor'ın yarı finali 24 Haziran Perşembe, final ise Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelecek.

Survivor'da aylardır başarılı performansıyla dikkat çeken yarışmacılardan olan Yiğit Poyraz ise Dominik'teki son haftada iki dokunulmazlık oyununu da kazanamadı.

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"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Survivor son bölümde haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan İsmail eleme adayı olarak Poyraz'ın adını söyledi. Konu ile ilgili konuşan Poyraz hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
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Finale kalmayı çok istediğini söyleyen Poyraz, "Konseyde beklediğim bir sonuç çıktı ve İsmail benim adımı
söyledi. Son üç gündür yetersiz performansımdan dolayı kendimi potada buldum. Bundan dolayı üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Ayşe ile ikimizin birden potaya girmesi can sıkıcı oldu. İçim rahat çünkü ayların emeği ve çabası ortada. Elimden
gelenin en iyisini yaptım aylarca. Hiç pes etmeden her gün o parkurun başına geçtim. Bu potadan çıkıp finale kalmayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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