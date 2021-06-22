Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? Survivor yarı finale kimler kaldı? 21 Haziran Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Büyük finale günler kalan Survivor 2021'in 125. son bölümünde haftanın 3. dokunulmazlık oyununu oynandı. Yarışmacılar, adada kalabilmek için dokunulmazlık sembolünü almaya çalıştı. Dokunulmazlık kolyesini alan yarışmacı, ada konseyinde haftanın son eleme adayını belirledi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de sezonun son dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Survivor’da beş yarışmacı, parkurda sezonun en iyi performansını sergilemeye çalıştı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar ilk olarak zamana karşı yarıştı. Bu tur sonunda ilk üç sırayı İsmail Balaban, Poyraz ve Berkay aldı. Bu üç isim direkt yarı final turuna kalırken Ayşe ile Aleyna ön eleme turunda karşılaştı. İkili arasında geçen nefes kesen mücadeleyi son atışla 3-2 kazanan ve yarı finale yükselen Ayşe oldu.

Son dokunulmazlık oyunu yarı finalinde İsmail Balaban ile Ayşe, Poyraz ile Berkay karşılaştı. Finale ilk yükselen isim, İsmail Balaban'ı 5-0 yenen Ayşe Yüksel oldu. Ayşe'nin finaldeki rakibi ise Berkay'ı 5-1 yenen Poyraz oldu. Final turunda ise 5-3 skorla Poyraz'ı geçen Ayşe, Survivor'daki son dokunulmazlığı kazanan isim oldu.

SURVİVOR’DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da bu hafta ilk dokunulmazlığı Aleyna kazandı ve ilk eleme adayı olarak Ayşe’nin ismini söyledi. İkinci dokunulmazlığı kazanan İsmail’in söylediği Poyraz, ikinci eleme adayı oldu.



Survivor 2021'in son dokunulmazlığı kazanan ise Ayşe oldu. Ayşe, son eleme adayı olarak ise Berkay'ın ismini söyledi.

Böylece Survivor'da yarı final öncesinde eleme kalan yarışmacılar Ayşe, Poyraz ve Berkay oldu.

Üç yarışmacı arasında ise sms oylaması yapıldı. Sms oylamasının sonuçlarına göre Survivor 2021'den yarı final öncesinde elenen isim belli olacak.

SURVİVOR 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2021’de son dört yarışmacı, İstanbul’daki yarı finale katılacak. İsmail Balaban, yarı final koltuğunu performans oyununu kazanarak elde etti. Survivor'da eleme adayı gösterilmeyen Aleyna Kalaycıoğlu da yarı finale çıkmaya hak kazanan 2. yarışmacı oldu. Survivor 2021 yarı finali 24 Haziran Perşembe, finali ise 25 Haziran Cuma günü ekrana gelecek ve Survivor 2021 şampiyonu belli olacak.

