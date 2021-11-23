MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları kim olacak?

Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları kim olacak?

23.11.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlüler ve gönüllüler formatında yapılması planlanan Survivor 2022 All Star heyecanla bekleniyor. Son dönemlerde yarışmaya damga vuran isimlerin yer alacağı Survivor 2022 All Star için açıklama yapan Acun Ilıcalı, yarışmacıların kısa zaman içerisinde açıklanacağını duyurdu.

Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları kim olacak?

Katıldığı özel bir üniversitede AcunMedya Akademi öğrencileriyle bir araya gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star’la ilgili konuştu. Akademideki öğrencilerle buluştuktan sonra konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunun belli olduğunu duyurdu

SURVİVOR 2022 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 All Star'ın ocak ayından itibaren ekrana gelmeye başlayacağı söyleniyor. MasterChef Türkiye'nin büyük finalinin de Survivor başlamadan yapılacağı belirtildi.

SURVİVOR 2022 ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Survivor All Star 2022 kadrosunun belli olduğunu vurgulayarak, büyük ihtimal pazartesi ya da salı günü açıklanacağını söyledi. Ilıcalı, isimleri heyecanla beklediğini söyledi.

Survivor 2022'nin kadrosunda daha önce Merve Aydın, Barış Murat Yağcı ve Sude Burcu'nun yer alacağı öne sürülmüştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kapının önünde evlendik""Kapının önünde evlendik"
PARTNER Eda Ece: Gerçek hayat! Eda Ece: Gerçek hayat!
Aleyna Tilki balkondan paylaştı! "Şop yoktur umarım"Aleyna Tilki balkondan paylaştı! "Şop yoktur umarım"
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu

Zülfü Demirbağ'ın geçim tavsiyesi olay oldu

46 kişi yanarak can verdi

46 kişi yanarak can verdi

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Siyasette yüzde 50+1 tartışması! Bahçeli'den Akşener'e yanıt

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

Metin Akpınar'ın o sözlerine Cem Yılmaz'dan yanıt: Bir gün beni sahnede izlerse...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Kadir İnanır’dan üzen haber

Kadir İnanır’dan üzen haber

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

1500 TL altına alınabilecek ve sizi üzmeyecek en iyi akıllı telefon modelleri

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

200 bin TL değerindeki o soru! Bakın cevabı ne oldu

Beni bırakın anneme bakın

Beni bırakın anneme bakın

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.