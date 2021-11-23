Survivor 2022 All Star ne zaman başlayacak? Survivor All Star yarışmacıları kim olacak?

Katıldığı özel bir üniversitede AcunMedya Akademi öğrencileriyle bir araya gelen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor 2022 All Star’la ilgili konuştu. Akademideki öğrencilerle buluştuktan sonra konferansın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Survivor 2022 All Star kadrosunun belli olduğunu duyurdu

SURVİVOR 2022 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2022 All Star'ın ocak ayından itibaren ekrana gelmeye başlayacağı söyleniyor. MasterChef Türkiye'nin büyük finalinin de Survivor başlamadan yapılacağı belirtildi.

SURVİVOR 2022 ALL STAR KADROSU BELLİ OLDU MU?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, Survivor All Star 2022 kadrosunun belli olduğunu vurgulayarak, büyük ihtimal pazartesi ya da salı günü açıklanacağını söyledi. Ilıcalı, isimleri heyecanla beklediğini söyledi.

Survivor 2022'nin kadrosunda daha önce Merve Aydın, Barış Murat Yağcı ve Sude Burcu'nun yer alacağı öne sürülmüştü.



