Survivor 2023'den ilk görüntüler yayınlandı! Acun Ilıcalı Survivor'a böyle giriş yapıyor

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla ekrana dönüyor. 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk görüntüler de geldi.

DOMİNİK'TEN İLK GÖRÜNTÜLER

Acun Ilıcalı Survivor 2023 fragmanını "Tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar" notuyla paylaştı. Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü.

Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak. Fenomenler takımında ise Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han ve Kürşat Juan yer alıyor.



