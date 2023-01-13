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Survivor 2023'den ilk görüntüler yayınlandı! Acun Ilıcalı Survivor'a böyle giriş yapıyor

13.01.2023 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 heyecanı 15 Ocak Pazar akşamı başlıyor. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olarak 3 ayrı takımın mücadele edeceği Survivor 2023'ün ilk fragmanını da Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaştı. Fragmanda Acun Ilıcalı'nın Survivor adasına spor bir arabayla giriş yaptığı da görüldü.

Survivor 2023'den ilk görüntüler yayınlandı! Acun Ilıcalı Survivor'a böyle giriş yapıyor

Dominik'te aylarca sürecek olan zorlu macera Survivor yeni formatıyla ekrana dönüyor. 3 ayrı takımın yarışacağı Survivor'dan ilk görüntüler de geldi.

DOMİNİK'TEN İLK GÖRÜNTÜLER

Acun Ilıcalı Survivor 2023 fragmanını "Tüm yarışmacılarımıza gönülden başarılar" notuyla paylaştı. Fragmanda, her yıl Survivor'a değişik araçlarla giriş yapan Ilıcalı'nın bu seneki tercihinin ise yeşil bir spor araba olduğu görüldü.

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Yarışmada ünlüler kadrosunda, Seçkin Piriler, Wilson, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda ise Aziz, Gizem Avcı, Aleyna, Asena, Osman Can, Özgür, Tunga ve Kardelen yarışacak. Fenomenler takımında ise Alper Rende, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Chaby Han ve Kürşat Juan yer alıyor.


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