Yıllardır devam eden Survivor, 2023 sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Survivor'un yeni sezonunda akıl oyunları da olacak. Başvurular TV8 üzerinden online olarak alınıyor. Peki Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Survivor 2023 başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte Survivor başvuru formu...
Survivor 2023 sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yarışmanın, MasterChef programının ardından başlayacağı öngörülüyor.
Survivor başvurusu TV8'in, "tv8basvuru.com" linkinden yapılacak. İşte başvuru için gerekli olan bilgiler:
İsim soyisim,
Cinsiyet,
E-posta adresi,
Boy ve kilo
İş, ev ve cep telefon numarası
Yaşanan şehir ve semt
Doğum tarihi ve yeri
Memleket
Meslek ve eğitim durumu
Medeni durum ve çocuk bilgisi
Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,
Sigara kullanıyor musunuz,
Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi
Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,
Yüzme biliyor musunuz,
Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,
Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,
Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,
Ödülü ne için harcayacaksınız,
Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,
Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,
Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,
Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,
Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,
Başvuru videosu.
Survivor'un 2023 sezonunda fenomen isimlerin yarışacağı iddia edilmişti. Ancak konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
İşte Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler:
Hakan Hatipoğlu
Hikmet Tuğsuz
Stevan Salam
Semih Öztürk
Damla Can
Furkan Kızılay
Merve Aydın
Faster Abdü
Merve Yalçın
Yaren Alaca
Cellat