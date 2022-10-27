Yıllardır devam eden Survivor, 2023 sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Survivor'un yeni sezonunda akıl oyunları da olacak. Başvurular TV8 üzerinden online olarak alınıyor. Peki Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Survivor 2023 başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte Survivor başvuru formu...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yarışmanın, MasterChef programının ardından başlayacağı öngörülüyor.

SURVİVOR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Survivor başvurusu TV8'in, "tv8basvuru.com" linkinden yapılacak. İşte başvuru için gerekli olan bilgiler:

İsim soyisim,

Cinsiyet,

E-posta adresi,

Boy ve kilo

İş, ev ve cep telefon numarası

Yaşanan şehir ve semt

Doğum tarihi ve yeri

Memleket

Meslek ve eğitim durumu

Medeni durum ve çocuk bilgisi

Eski Survivor yarışmacıları arasından hangisini kendinize yakın buluyorsunuz,

Sigara kullanıyor musunuz,

Yapılan sporlar ve profesyonellik derecesi

Ciddi sağlık problemleri, düzenli alınan ilaçlar ve alerji probleminiz var mı,

Yüzme biliyor musunuz,

Survivor’a katılmak isteme nedeniniz,

Survivor’a katılırken güvenilen özellikler ve kişiliğini tarif eden üç kelime,

Yarışmacı olduğunuz takdirde en az ve en fazla zorlanacağınız şeyler,

Ödülü ne için harcayacaksınız,

Bu zamana kadar yapılan en büyük çılgınlık, yaşanan en talihsiz ve en güzel olay,

Kendinizle ilgili anlatabileceğiniz ilginç bir olay,

Survivor’a başvuran ya da katılanlar arasından tanınan birinin olup olmadığı,

Daha önce başka bir yarışma programına başvuru yapılıp yapılmadığı,

Biri boydan olmak üzere iki fotoğraf,

Başvuru videosu.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Survivor'un 2023 sezonunda fenomen isimlerin yarışacağı iddia edilmişti. Ancak konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

İşte Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edilen isimler:

Hakan Hatipoğlu

Hikmet Tuğsuz

Stevan Salam

Semih Öztürk

Damla Can

Furkan Kızılay

Merve Aydın

Faster Abdü

Merve Yalçın

Yaren Alaca

Cellat

