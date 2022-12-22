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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu açıklanıyor! İşte olay olacak o isimler

22.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 sezonunun ne zaman başlayacağı, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları yavaş yavaş açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde, Survivor'da yer alacak 4 erkek yarışmacı açıklanmıştı. Şimdi ise 3 kadın yarışmacı daha belli oldu. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu açıklanıyor! İşte olay olacak o isimler

Macera programı Survivor yeni sezona hazırlanıyor. Yarışmacıların ada yaşantısı ve parkur performanslarının ekrana geleceği Survivor yarışmasının kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve son olarak Yusuf Güney'in ismi açıklanmıştı. Şimdi 3 kadın yarışmacı daha belli oldu. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu açıklanıyor! İşte olay olacak o isimler

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun net olarak hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Tüm yarışmacıların açıklanması ve tarihin belli olması bekleniyor. Ayrıca programın, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in finalinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2023 AÇIKLANAN YARIŞMACILARI

Berdan Mardini
Ümit Erdim
Murat Eken
Yusuf Güney
Zeynep Alkan
Cansu Tuman
Seçkin Piriler

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