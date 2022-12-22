Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu açıklanıyor! İşte olay olacak o isimler

Macera programı Survivor yeni sezona hazırlanıyor. Yarışmacıların ada yaşantısı ve parkur performanslarının ekrana geleceği Survivor yarışmasının kadrosu yavaş yavaş belli olmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve son olarak Yusuf Güney'in ismi açıklanmıştı. Şimdi 3 kadın yarışmacı daha belli oldu. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun net olarak hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Tüm yarışmacıların açıklanması ve tarihin belli olması bekleniyor. Ayrıca programın, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in finalinin ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

SURVİVOR 2023 AÇIKLANAN YARIŞMACILARI

Berdan Mardini

Ümit Erdim

Murat Eken

Yusuf Güney

Zeynep Alkan

Cansu Tuman

Seçkin Piriler

